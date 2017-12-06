Экономика

41 минуту назад

В Липецкой области уменьшилась доля малоимущего населения

3 195
#бедность
В Липецкой области уменьшилась доля малоимущего населения

Правда, это уменьшение незначительное — всего на 0,2 процентных пункта за год.

8,9% составила в Липецкой области в прошлом году доля населения, чьи денежные доходы были ниже величины прожиточного минимума — этот показатель снизился впервые с 2013 года, сообщает Росстат в исследовании о социально-экономических индикаторах бедности в стране в 2013-2016 годах. Так, в 2015 году за чертой бедности находились 9,1%, в 2014 — 8%, в 2013 — 7,9%. 

В целом по стране в прошлом году денежные доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5% населения, тогда как в 2013-м — у 10,8%. Больше всего малоимущего населения по итогам прошлого года оказалось в Тыве (42,4%), Ингушетии (31,7%) и Калмыкии (31,2%), меньше всего в Татарстане, Санкт-Петербурге и Белгородской области, где доходы ниже прожиточного минимума были соответственно у 7,5% и 8%. В Центральном Федеральном округе самым благополучным регионом оказалась также Белгородская область с долей бедного населения 8%, самая неблагополучная обстановка сложилась в Смоленской области, где за чертой бедности оказались 17,8% жителей, сообщает Росстат. 

3 195
#бедность

Комментарии (3)

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Григорьев

12 минут назад
Не уж то померли? Другого пути в этой стране нет.
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фин

16 минут назад
классная тачка у бабульки с фото
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50/50

20 минут назад
Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты зависит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь.
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