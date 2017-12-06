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Британка обручилась с купленной в интернете люстрой

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#чудаки #люстра #помолвка
Британка обручилась с купленной в интернете люстрой

Помолвка вышла международной.

Британка Аманда Либерти из города Лидс, состоящая в отношениях с двумя люстрами, заявила, что помолвлена с одной из них. Об этом сообщает Риа Новости со ссылкой на Daily Mail.

Женщина заметила люстру по имени Люмьер год назад на eBay и купила ее за 400 фунтов. По словам Либерти, это была любовь с первого взгляда. Владелица осветительного прибора утверждает, что сделала предложение в День Святого Валентина.

- Она (Люмьер) была в Германии, и хотя я знала, что вывезти ее оттуда будет нелегко, я понимала, что должна ее заполучить, — рассказывает женщина. — Я все время думала о ней: у нее прекрасные формы. Я почувствовала невероятную энергетику, которая от нее исходит.

По словам Аманды, впервые она влюбилась в возрасте 14 лет в ударную установку. Годы спустя она стала испытывать чувства к статуе Свободы. В связи с этим она сменила свою фамилию с Дид Полл на Либерти
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#чудаки #люстра #помолвка

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