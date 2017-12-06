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Человеком года стали авторы откровений о домогательствах
Журнал Time назвал главных персон 2017-го.
Журнал Time назвал "человеком года" женщин Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), ставшие первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах. Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Отмечается, что на втором месте расположился американский президент Дональд Трамп, на третьем — лидер КНР Си Цзиньпин.
В 2017 году появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Оно зародилось после того, как СМИ опубликовали результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, напоминает РИА Новости. Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. Следом в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри и других.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателем становится человек, который оказал самое большое влияние на общество в прошедшем году. «Человека года» выбирают читатели и редакция журнала.
В 2017 году появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Оно зародилось после того, как СМИ опубликовали результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, напоминает РИА Новости. Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. Следом в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри и других.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателем становится человек, который оказал самое большое влияние на общество в прошедшем году. «Человека года» выбирают читатели и редакция журнала.