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Продолжительность жизни в России побила рекорды

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#продолжительность жизни #смертность
Продолжительность жизни в России побила рекорды

Она составила более 72 лет.

В 2017 году продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года. Такие данные озвучила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.

Как сообщает ТАСС, по словам министра, с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,2 года: у мужчин на 8,6 лет, у женщин - на 5 лет.

Снижение смертности, по ее словам, произошло от всех основных причин, в том числе от онкозаболеваний, а смертность от туберкулеза снизилась более чем на 17% — до 6,3 на тысячу населения. Кроме того, по словам Скворцовой, материнская и младенческая смертность в России достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации.
2 129
#продолжительность жизни #смертность

Комментарии (2)

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13 минут назад
ОБМАН ПОЛНАЯ. ЛОЖ. МУЖИК ДОЖИВАЕТ. ДО59ЛЕТ
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Огород48

59 минут назад
Отведите Скворцова в анкологический и кардиологический центр и пусть посмотрит какое у людей здоровье.
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