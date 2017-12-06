В России
сегодня, 16:19
Продолжительность жизни в России побила рекорды
Она составила более 72 лет.
В 2017 году продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года. Такие данные озвучила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.
Как сообщает ТАСС, по словам министра, с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,2 года: у мужчин на 8,6 лет, у женщин - на 5 лет.
Снижение смертности, по ее словам, произошло от всех основных причин, в том числе от онкозаболеваний, а смертность от туберкулеза снизилась более чем на 17% — до 6,3 на тысячу населения. Кроме того, по словам Скворцовой, материнская и младенческая смертность в России достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации.
Как сообщает ТАСС, по словам министра, с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,2 года: у мужчин на 8,6 лет, у женщин - на 5 лет.
Снижение смертности, по ее словам, произошло от всех основных причин, в том числе от онкозаболеваний, а смертность от туберкулеза снизилась более чем на 17% — до 6,3 на тысячу населения. Кроме того, по словам Скворцовой, материнская и младенческая смертность в России достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации.
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