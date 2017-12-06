В Липецкой области обокрали майнинг-ферму

Из помещения исчезло компьютерное оборудование на сумму около 7 миллионов рублей.

Как стало известно GOROD48, кража оборудования для «добычи» криптовалют, произошла еще в июне этого года.

Оборудование для майнинга предприниматели разместили в одном из помещений райцентра Долгоруково. Но спустя некоторое время оно исчезло. «Компьютерные банкиры» обратились в полицию, но осмотр места происшествия не выявил каких-либо следов кражи. Вынос большого количества оборудования должен был оставить какие-то следы, но их не оказалось. Полицейские заподозрили, что произошла инсценировка кражи. По данным GOROD48, целью такой инсценировки может быть попытка повесить сумму стоимости оборудования, а это порядка 7 млн рублей, на компанию, взявшую под охрану майнинг-ферму. Впрочем, полицейским еще в самом начале показалось подозрительным, что пострадавшая сторона не предоставила документов на похищенное. По одним показаниям, владельцы закупили фермы в Китае, а недавно пострадавшие принесли накладные, что оборудование для майнинга они приобрели в одном из компьютерных магазинов Ельца.

В данный момент Долгоруковское ОВД продолжает проверку по факту кражи. Точнее, продолжает выяснять – была кража или нет.

Фото: cyber-geek.ru