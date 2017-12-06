Происшествия

сегодня, 16:18

В Липецкой области обокрали майнинг-ферму

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#криптовалюта #майнинг
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В Липецкой области обокрали майнинг-ферму

Из помещения исчезло компьютерное оборудование на сумму около 7 миллионов рублей.

Как стало известно GOROD48, кража оборудования для «добычи» криптовалют, произошла еще в июне этого года.

Оборудование для майнинга предприниматели разместили в одном из  помещений райцентра Долгоруково. Но спустя некоторое время оно исчезло. «Компьютерные банкиры» обратились в полицию, но осмотр места происшествия не выявил каких-либо следов кражи. Вынос большого количества оборудования должен был оставить какие-то следы, но их не оказалось. Полицейские заподозрили, что произошла инсценировка кражи. По данным GOROD48, целью такой инсценировки может быть попытка повесить сумму стоимости оборудования, а это порядка 7 млн рублей, на компанию, взявшую под охрану майнинг-ферму. Впрочем, полицейским еще в самом начале показалось подозрительным, что пострадавшая сторона не предоставила документов на похищенное. По одним показаниям, владельцы закупили фермы в Китае, а недавно пострадавшие принесли накладные, что оборудование для майнинга они приобрели в одном из компьютерных магазинов Ельца.

В данный момент Долгоруковское ОВД продолжает проверку по факту кражи. Точнее, продолжает выяснять – была кража или нет.  

Фото: cyber-geek.ru

3 1747
#криптовалюта #майнинг
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Комментарии (3)

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Майнер-комбайнер

46 минут назад
В нашей округе из всех валют, только билет "спортлото-82" в сортире на стенке прибит.
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отпетушитель

56 минут назад
полностью оправданы!!!! выдать героям по 500р на пиво и по видеокарте
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Антисоветчик

сегодня, 16:30
Красавцы! Больше всего понравилось, что оборудование было приобретено в "компьютерной лавке Ельца". Елец - промышленый центр по производству высокотехнологичного оборудования. А реально просто проверить эту лавку, они то откуда взяли это оборудование?
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