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Кадыров не пустит спортсменов Чечни на Олимпиаду-2018

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#Олимпиада #Рамзан Кадыров
Кадыров не пустит спортсменов Чечни на Олимпиаду-2018

Атлетам придется выступать без флага России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спортсмены республики не выступят на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

- У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей, - пообещал Рамзан Кадыров в своем блоге в Телеграм.

Напомним, исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев заявил, что решение, ехать ли на Олимпиаду, примут на собрании олимпийцев 12 декабря.

Вместе с этим первый зампред комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко, считая, что ответственность за отстранение сборной России от участия в ОИ-2018 лежит на нем, сообщают «Известия».
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#Олимпиада #Рамзан Кадыров

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