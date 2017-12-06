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сегодня, 16:04

Путин скоро расскажет о своем участии в выборах

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#Путин #выбор
Путин скоро расскажет о своем участии в выборах

Вопрос о его кандидатуре на пост президента России еще открыт.

Президент России Владимир Путин пообещал участникам форума «Доброволец России — 2017», что в ближайшее время примет решение о своем участии в выборах президента России 2018 года, сообщает РБК.

- Для любого человека это решение очень ответственное, потому что мотивом при его принятии может быть только стремление улучшить жизнь людей, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. Достичь этих целей можно только при одном условии - если люди доверяют и поддерживают, - цитирует Владимира Путина пресса.

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года. Ранее о желании участия в выборах заявляли телеведущая Ксения Собчак, журналист Екатерина Гордон, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
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#Путин #выбор

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