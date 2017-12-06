В Липецкой области до +1

7 декабря при прохождении атмосферных фронтов западного циклона через нашу территорию в Липецкой области пройдет снег разной интенсивности, усилится порывистый ветер. 8-9 декабря на фоне повышенного атмосферного лишь местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха ожидаются выше климатической нормы на 1-2 градуса и составят 3-4 градуса мороза, 8 декабря - в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, возможна метель, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от -2 до -4.

Самым теплым день 7 декабря в Липецке был в 2008 году, когда температура воздуха достигла +9 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 33 градусов мороза.