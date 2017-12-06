Старинные зимние русские игры реконструируют на площади Петра в Липецке

Липчан приглашают 16 декабря на площадь Петра Великого на зимний фестиваль «Петровские забавы». На празднике реконструируют старинные зимние народные игры: «Городки», «Горелки», «Заря – зарница», «Ручеек», «Золотые ворота».

Гости фестиваля смогут проверить ловкость и сноровку в беге в мешках, выйти «стенка на стенку», посоревноваться в силе и командном духе, перетягивая канат, пройти экспресс-курс по зимнему ориентированию и даже стать соловьем-разбойником.

- Площадка «Петровские баталии» наряду с конкурсом снеговиком станет одним из основных интерактивов фестиваля. Ждем липчан целыми семьями, - отметила руководитель отдела туризма департамента культуры и туризма Анна Уланова.

Заявки на командное участие в конкурсе «Петровские баталии» принимаются до 8 декабря по адресу электронной почты turlip48@mail.ru. Приветствуется участие семейных, костюмированных в стиле нового года команд. Контактный телефон: 8(4742)239-687, 239-684. Индивидуально принять участие в зимних состязаниях можно без предварительной заявки.

Ффестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки» торжественно откроет сезон новогодних праздников. Липчан приглашают не только весело, но и с пользой провести время и спланировать семейный досуг в новогодние каникулы. В рамках широкомасштабной городской акции на площади презентуют все новогодние мероприятия – как муниципальные, так и коммерческие. Здесь можно будет увидеть фрагменты новогодних спектаклей и утренников, выбрать каток недалеко от дома, узнать о новогодних акциях. В рамках проекта пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек и новогодних персонажей, конкурс снеговиков. Завершит фестиваль грандиозный стилизованный фейерверк. Начало праздничных программ — 16 декабря в 16.00, сообщает пресс-служба администрации Липецка.