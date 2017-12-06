Общество

23 минуты назад

Старинные зимние русские игры реконструируют на площади Петра в Липецке

123
#Новый год
Старинные зимние русские игры реконструируют на площади Петра в Липецке

Липчан приглашают 16 декабря на площадь Петра Великого на зимний фестиваль «Петровские забавы». На празднике реконструируют старинные зимние народные игры: «Городки», «Горелки», «Заря – зарница», «Ручеек», «Золотые ворота». 

Гости фестиваля смогут проверить ловкость и сноровку в беге в мешках, выйти «стенка на стенку», посоревноваться в силе и командном духе, перетягивая канат, пройти экспресс-курс по зимнему ориентированию и даже стать соловьем-разбойником.

- Площадка «Петровские баталии» наряду с конкурсом снеговиком станет одним из основных интерактивов фестиваля. Ждем липчан целыми семьями, - отметила руководитель отдела туризма департамента культуры и туризма Анна Уланова.

Заявки на командное участие в конкурсе «Петровские баталии» принимаются до 8 декабря по адресу электронной почты turlip48@mail.ru. Приветствуется участие семейных, костюмированных в стиле нового года команд. Контактный телефон: 8(4742)239-687, 239-684. Индивидуально принять участие в зимних состязаниях можно без предварительной заявки.

Ффестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки» торжественно откроет сезон новогодних праздников. Липчан приглашают не только весело, но и с пользой провести время и спланировать семейный досуг в новогодние каникулы. В рамках широкомасштабной городской акции на площади презентуют все новогодние мероприятия – как муниципальные, так и коммерческие. Здесь можно будет увидеть фрагменты новогодних спектаклей и утренников, выбрать каток недалеко от дома, узнать о новогодних акциях. В рамках проекта пройдет парад Дедов Морозов, Снегурочек и новогодних персонажей, конкурс снеговиков. Завершит фестиваль грандиозный стилизованный фейерверк. Начало праздничных программ — 16 декабря в 16.00, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

123
#Новый год

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Чиновники спрашивают липчан о проблемах
#опрос #экономика
4
Чиновники спрашивают липчан о проблемах

30 минут назад

Общество
«Вы — никто! Идите куда хотите!»
#переселенцы #электроэнергия
15
«Вы — никто! Идите куда хотите!»

сегодня, 14:59

Общество
В серьезной аварии на усманской трассе пострадали женщина водитель и 8-летняя девочка
#авария #ДТП
11
В серьезной аварии на усманской трассе пострадали женщина водитель и 8-летняя девочка

сегодня, 13:21

Общество
«Готов сдать мандат следом за Путилиным!»
#Олег Хомутинников #Липецкий областной Совет
32
«Готов сдать мандат следом за Путилиным!»

сегодня, 12:59

Общество
Первая оттепель обнажила дыры в асфальте
#дорожные работы
42
Первая оттепель обнажила дыры в асфальте

сегодня, 12:40

Общество
Сборная Елецкой епархии по полноконтактным боям с успехом выступила в турнире имени святого
#боевые искусства
8
Сборная Елецкой епархии по полноконтактным боям с успехом выступила в турнире имени святого

сегодня, 12:30

Общество