Происшествия

23 минуты назад

Липчанина поймали на краже двух игровых приставок в торговом центре

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#кража
Липчанина поймали на краже двух игровых приставок в торговом центре

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы

Рамонский мировой суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Липецкой области, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Мужчина обвинялся в покушении на хищение карманных игровых приставок из магазина электроники, расположенного в торговом центре на территории Рамонского района.

В ходе следствия установлено, что 6 марта 2016 года злоумышленник прибыл  на территорию торгового центра с целью совершения кражи. Мужчина дождался, пока продавцы-консультанты будут заняты другими покупателями, сложил в фальгированную сумку две портативных игровых приставки, общей стоимостью 22 тысячи рублей. После того как мужчина попытался покинуть торговый зал, он был задержан сотрудниками полиции и службы безопасности, после чего доставлен в отдел МВД.

Установлено, что задержанный за последнее время шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и на момент совершения преступления имел непогашенную судимость.

Мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен в федеральный розыск. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские из Липецкой области задержали подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также было установлено, что задержанный на территории своего  региона  совершил еще несколько краж.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 годам и 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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#кража

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