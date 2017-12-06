Преступники обокрали пенсионерку в Липецке и жительницу Добровского района

Вчера в Липецке на улице Зои Космодемьянской две преступницы обокрали пожилую женщину.

Женщины представились соцработницами. Пока одна отвлекала внимание 74-летней пострадавшей, вторая похитила около 13 тысяч рублей.

В этот же день стала жертвой мошенничества 46-летняя Добровского района. На ее сотовый телефон позвонил, якобы, сотрудник полиции и заявил, что муж женщины задержан за пьяное вождение. Мужчина предложил за вознаграждение освободить его от административной ответственности . В итоге она перевела злоумышленнику пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, в первом случае действия преступниц квалифицированы по части 2 статье 158 – кража. Расследуют уголовное дело сотрудники УВД России по Липецку. Во втором случае Добровским РОВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Также в пресс-службе УМВД России по Липецкой области в очередной раз напоминают, что нельзя поддаваться на уловки преступников. Перед тем, как впустить в дом незнакомых людей, у них обязательно нужно проверить документы.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, можно для начала позвонить тому человеку, у которого «якобы» произошла беда, прежде чем отдавать неизвестным деньги.