Общество
32 минуты назад
Чиновники спрашивают липчан о проблемах
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Можно выбрать несколько вариантов.
Департамент экономического развития Липецка обратился к пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» с просьбой рассказать о том, какие беды и печали мешают липчанам жить «весело, вольготно на Руси». Сбор мнений открыт до 31 декабря.
- Важнейшей задачей развития на сегодняшний момент является решение социально-экономических проблем города. Для определения наиболее актуальных проблем просим Вас принять участие в опросе. Какие социально-экономические проблемы в последнее время волнуют Вас больше всего? - спрашивают чиновники.
К вопросу прилагается пять вариантов ответа: рост цен на товары и услуги, уровень заработной платы, пособий, пенсий, состояние дорог, нехватка рабочих мест и проблемы ЖКХ. Кроме того, можно выбрать вариант «Другое» и подробно описать свои социальные и экономические проблемы. Этой возможностью уже воспользовался десяток интернет-активистов.
- Промышленность отсутствует полностью. Заводы фабрики — где это? На одних магазинах ( купи-продай ) ни область, ни страна жить не сможет, - считает Игорь Скачков.
- Волнует и рост цен, и уровень заработной платы, пособий, пенсий, и отсутствие льготного проезда для школьников, проблемы ЖКХ тоже важные. Да все важно, - пишет Татьяна.
- Волнует бесконтрольная гордыня алчных злыдней во власти, - резюмирует свои претензии Раиса Бородина.
- Важнейшей задачей развития на сегодняшний момент является решение социально-экономических проблем города. Для определения наиболее актуальных проблем просим Вас принять участие в опросе. Какие социально-экономические проблемы в последнее время волнуют Вас больше всего? - спрашивают чиновники.
К вопросу прилагается пять вариантов ответа: рост цен на товары и услуги, уровень заработной платы, пособий, пенсий, состояние дорог, нехватка рабочих мест и проблемы ЖКХ. Кроме того, можно выбрать вариант «Другое» и подробно описать свои социальные и экономические проблемы. Этой возможностью уже воспользовался десяток интернет-активистов.
- Промышленность отсутствует полностью. Заводы фабрики — где это? На одних магазинах ( купи-продай ) ни область, ни страна жить не сможет, - считает Игорь Скачков.
- Волнует и рост цен, и уровень заработной платы, пособий, пенсий, и отсутствие льготного проезда для школьников, проблемы ЖКХ тоже важные. Да все важно, - пишет Татьяна.
- Волнует бесконтрольная гордыня алчных злыдней во власти, - резюмирует свои претензии Раиса Бородина.
5 245
Отпетушителю
Калдырь
Одна гражданка,вон,новость ниже
Леха-ха
отпетушитель