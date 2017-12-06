Общество

32 минуты назад

Чиновники спрашивают липчан о проблемах

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#опрос #экономика
Чиновники спрашивают липчан о проблемах

Можно выбрать несколько вариантов.

Департамент экономического развития Липецка обратился к пользователям сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» с просьбой рассказать о том, какие беды и печали мешают липчанам жить «весело, вольготно на Руси». Сбор мнений открыт до 31 декабря.

- Важнейшей задачей развития на сегодняшний момент является решение социально-экономических проблем города. Для определения наиболее актуальных проблем просим Вас принять участие в опросе. Какие социально-экономические проблемы в последнее время волнуют Вас больше всего? - спрашивают чиновники.

К вопросу прилагается пять вариантов ответа: рост цен на товары и услуги, уровень заработной платы, пособий, пенсий, состояние дорог, нехватка рабочих мест и проблемы ЖКХ. Кроме того, можно выбрать вариант «Другое» и подробно описать свои социальные и экономические проблемы. Этой возможностью уже воспользовался десяток интернет-активистов.

- Промышленность отсутствует полностью. Заводы фабрики — где это? На одних магазинах ( купи-продай ) ни область, ни страна жить не сможет, - считает Игорь Скачков.

- Волнует и рост цен, и уровень заработной платы, пособий, пенсий, и отсутствие льготного проезда для школьников, проблемы ЖКХ тоже важные. Да все важно, - пишет Татьяна.

- Волнует бесконтрольная гордыня алчных злыдней во власти, - резюмирует свои претензии Раиса Бородина.
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#опрос #экономика

Комментарии (5)

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Отпетушителю

1 минуту назад
отпетушитель, зачехлять не нужно,нужно быть всегда на готове т.к в липе каждый второй должен пройти петушение! Без тебя сайт г48 помрет!!!
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Калдырь

4 минуты назад
Отпетушитель. Чувак у тебя очень серьезные проблемы. Это не то что фанфурики из киосков пропали.
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Одна гражданка,вон,новость ниже

18 минут назад
Уже задала вопрос по поводу электричества,а что толку?
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Леха-ха

25 минут назад
Проблема у нас одна-ЧИНОВНИКИ. А остальные проблемы решаемы
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отпетушитель

26 минут назад
проблема у нас одна - некого петушить последние пол часа! у нас что в городе злоумышленники перевелись? даже подумываю зачехлить орудие правосудия
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