Происшествия

50 минут назад

Ельчанке не удалось обмануть страховщиков

470
#страхование #мошенничество
Ельчанке не удалось обмануть страховщиков

Женщина хотела поживиться за счет телефона.

Мировой судья СУ №1 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвинили в мошенничестве в сфере страхования.

Как указано в материалах суда, злоумышленница решила поживиться за счет якобы сломанного телефона. Для этого женщина купила телефон Samsung F 510 Galaxy A S за 22 885 рублей. При оформлении сделки злоумышленница специально докупила страховку с покрытием в 25 990 рублей. Позже женщина предоставила в страховую компанию справку из сервиса о том, что аппарат сломался и не подлежит ремонту. Страховщики перечислили женщине всю полагающуюся сумму, но потом вскрылась правда. Оказалось, что и справка — подделка, и телефон вполне исправен.

В суде следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и наложении на мошенницу штрафа в 25 000 рублей. При определении объема взыскания суд учел, что единственный доход молодой матери, ухаживающей за тяжело больных отцом — подсобное хозяйство. Суд наказал ельчанку штрафом в 15 000 рублей. К слову, женщина добровольно вернула страховой компании обманом полученную выплату.
470
#страхование #мошенничество

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