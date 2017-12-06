Ельчанке не удалось обмануть страховщиков

Женщина хотела поживиться за счет телефона.

Мировой судья СУ №1 Ельца рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвинили в мошенничестве в сфере страхования.



Как указано в материалах суда, злоумышленница решила поживиться за счет якобы сломанного телефона. Для этого женщина купила телефон Samsung F 510 Galaxy A S за 22 885 рублей. При оформлении сделки злоумышленница специально докупила страховку с покрытием в 25 990 рублей. Позже женщина предоставила в страховую компанию справку из сервиса о том, что аппарат сломался и не подлежит ремонту. Страховщики перечислили женщине всю полагающуюся сумму, но потом вскрылась правда. Оказалось, что и справка — подделка, и телефон вполне исправен.



В суде следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и наложении на мошенницу штрафа в 25 000 рублей. При определении объема взыскания суд учел, что единственный доход молодой матери, ухаживающей за тяжело больных отцом — подсобное хозяйство. Суд наказал ельчанку штрафом в 15 000 рублей. К слову, женщина добровольно вернула страховой компании обманом полученную выплату.