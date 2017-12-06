Спорт

18 минут назад

Борцы-вольники из Липецкой области отличились на воронежском ковре (ФОТО)

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Борцы-вольники из Липецкой области отличились на воронежском ковре (ФОТО)

На счету наших земляков три медали.

Борцы вольного стиля из Липецкой области завоевали медали в Воронеже в турнире памяти Заслуженного тренера России Владимира Скуднева.

На счету наших земляков оказались две «золотые» и одна «Бронзовая» награды.

Среди юных участников в категории до 27 кг без поражений двигались липчанин Артем Попов (клуб «Спарта») и Никита Попов. В их весе выступали 17 человек, поэтому нашим парням пришлось немало потрудиться, пробираясь вперед по турнирной сетке. В итоге в полуфинале они вынуждены были встретиться друг с другом. По ходу схватки Плотников вел по очкам – 11:2, но во втором периоде усменец Попов провел бросок с удержанием и вырвал досрочную победу на туше.

Далее воспитанник Юрия Коровина и Владимира Пешехонова победил следующего соперника и в финале, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

Ученик Сергея Конопкина Плотников выиграл встречу за «бронзу» и занял 3-е место.

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Еще один «спартанец» и воспитанник Конопкина Григорий Сердюков выиграл соревнования в весовой категории до 32 кг, где победу оспаривали 27 борцов. Сердюков вышел победителем из всех 5-ти встреч со своим участием.

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Главный тренер сборной Липецкой области по вольной борьбе Сергей Конопкин в беседе с GOROD48 назвал выступление наших спортсменов успешным и подчеркнул, что успех на воронежском ковре помог ребятам повысить мастерство и получить бесценный опыт.

Добавим, что в «столице Черноземья» выступали почти две сотни борцов из Воронежской, Московской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Тамбовской и Липецкой областей.

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