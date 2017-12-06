Ребенку пришлось подниматься на третий этаж поликлиники с помощью костылей

Кабинет детского травматолога находится на 3-м этаже.

На видеохостинге Youtube появилось видео из детской поликлиники №1 Липецка. Автор видео Татьяна Григорьева обратила внимание на тот факт, что ребёнок на костылях вынужден самостоятельно подниматься по ступенькам в кабинет детского травматолога, который находится на 3-м этаже.

Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой городской детской больницы Дмитрий Телегин, с подобными жалобами к ним ещё никто не обращался.

- Маме следовало обратиться в регистратуру, которая находится на первом этаже. И вопрос сразу бы был решён, - пояснил Дмитрий Телегин. - Тогда бы травматолога вызвали на первый этаж, где нашлось бы помещение для приёма ребёнка. Так же на первом этаже указа мобильный телефон дежурного администратора — позвонив на этот номер, можно было бы сразу решить все проблемы.

Фото - скриншот с Youtube