Здоровье

40 минут назад

Ребенку пришлось подниматься на третий этаж поликлиники с помощью костылей

6 396
#медицина #доступная среда #дети
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Ребенку пришлось подниматься на третий этаж поликлиники с помощью костылей

Кабинет детского травматолога находится на 3-м этаже.

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На видеохостинге Youtube появилось видео из детской поликлиники №1 Липецка. Автор видео Татьяна Григорьева обратила внимание на тот факт, что ребёнок на костылях вынужден самостоятельно подниматься по ступенькам в кабинет детского травматолога, который находится на 3-м этаже.

Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой городской детской больницы Дмитрий Телегин, с подобными жалобами к ним ещё никто не обращался.

- Маме следовало обратиться в регистратуру, которая находится на первом этаже. И вопрос сразу бы был решён, - пояснил Дмитрий Телегин. - Тогда бы травматолога вызвали на первый этаж, где нашлось бы помещение для приёма ребёнка. Так же на первом этаже указа мобильный телефон дежурного администратора — позвонив на этот номер, можно было бы сразу решить все проблемы. 

Фото - скриншот с Youtube

6 396
#медицина #доступная среда #дети
1

Комментарии (6)

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пиши

19 минут назад
срочно пишите на горячую линию в МЗ РФ
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Неавтофанат

20 минут назад
У всех дверей стоят консультанты, охранники. Бывает, вас замечают, но редко! Тот случай когда внимание дорого, а невнимание - бесценно!
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я

22 минуты назад
пишите Путину и будет Вам счастье
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кругом одни ослы

26 минут назад
давно пора лаборатории хирургов и травматологов располагать на 1 этаже и только !!!!
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Наташа

26 минут назад
и почему Телегин выкручивается, а не переселит травматолога на первый этаж? И уверена на 100%, что не регистратура не администратор не помог бы.
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Наташа

28 минут назад
Так почти везде. Просто издевательство над людьми. Почему по все России травматологи и * находятся не на первом, а ближе к последним этажам.
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