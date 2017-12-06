На карантине - 12 классов в 6 школах Липецка

Частичный карантин охватил школы № 1, 2, 18, 65, 66, 68.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 6 декабря, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 12 классов в 6 школах Липецка: №1, 2, 18, 65, 66, 68. Но во многих классах уже завтра дети выходят на занятия.Руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.Напомним, по сообщению управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе в наше регионе зарегистрировано 5379 случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога на 4,7%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 75,8% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней в детских возрастных группах на 3,4-17,5%, среди взрослых – на 30,7%. Уровень госпитализации снизился с 3,7% до 3,1% (что говорит о своевременной обращаемости с нетяжелыми формами ОРВИ), не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 70,6% (3799 случаев). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 17,9%). 76,4% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет (показатели заболеваемости ниже эпидпорогов во всех возрастных группах).