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Госдума предлагает поручить контроль криптовалют саморегулируемой организации

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#криптовалюты
Госдума предлагает поручить контроль криптовалют саморегулируемой организации


Контроль за рынком криптовалют предлагается поручить отраслевой саморегулируемой организации (СРО). Соответствующую инициативу выдвинул экспертный совет при комитете Госдумы по финансам.

Как пишет газета «Известия» Предложение было сформулировано по итогам заседания экспертного совета, на котором присутствовали представители Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, Сбербанка, ВТБ и других государственных и частных институций.

Участники совещания отметили, что взять на себя функции СРО в данной отрасли может Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, председателем наблюдательного совета которой является советник президента РФ Герман Клименко.

При этом до создания СРО члены экспертного совета считают необходимым принять закон, определяющий понятия криптовалюты, блокчейна и ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалюты).

Член наблюдательного совета банка ВТБ Валерий Петров высказал инициативу о создании рамочного закона. Эту идею поддержал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что будущий закон о криптовалютах должен быть «очень гибким, позволяющим рынку нормально и спокойно работать».
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#криптовалюты

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