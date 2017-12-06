сегодня, 13:16
Эксперты рассказали о применении антибиотиков в российском животноводстве
Запрет на применение антибиотиков в животноводстве невозможно реализовать, со стороны государства необходим контроль применения препаратов при выращивании животных на убой и производстве молочной продукции.
Начальник отдела гигиены Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала, что специалисты чаще всего выявляют содержание антибиотиков не в мясной, а в молочной продукции. При этом она отметила, что содержание антибиотиков в молоке и мясе российского производства в последние пять лет колеблется в пределах 0,4–0,58%, и указала, что «в норме их не должно быть вообще».
Заместитель руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников отметил, что полный отказ от применения антибиотиков в животноводстве невозможен. Он подчеркнул необходимость государственного контроля за соблюдением производителями мяса периода выведения антибиотиков перед убоем животных.
«Убойные предприятия должны брать пробу и проверять. Необходим контроль по всей цепочке», — заявил Синельников «Известиям».
Научный руководитель Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем им. В.М. Горбатова, член Российской академии наук (РАН) Андрей Лисицын рассказал, что применение антибиотиков при откорме животных является общемировой практикой.
Он подчеркнул, что в России в настоящее время осуществляется контроль за использованием антибиотиков на всех стадиях производства мяса — от выращивания животных до обработки готовой продукции.