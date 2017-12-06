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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании вокзалов

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#Екатеринбург #минирование
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании вокзалов

Сотрудники полиции и ФСБ вычислили и задержали подозреваемого в ложном минировании железнодорожного вокзала и Северного автовокзала.

Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в ложном минировании железнодорожного и автовокзала, - сообщил в среду РИА-Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"33-летний ранее судимый безработный гражданин 29 ноября в полдесятого вечера по телефону сообщил о готовящемся преступлении. Работникам и пассажирам пришлось покинуть здания на время, пока силовики тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывных устройств, к счастью, обнаружено не было. Сбоя в расписании автобусов и поездов удалось избежать", - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный лжетеррорист во всем признался и заявил, что раскаивается. По его словам, в тот день он напился и потому совершил этот необдуманный поступок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ, максимальное предусмотренное наказание по которой - до трех лет лишения свободы.
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#Екатеринбург #минирование

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