В России

сегодня, 13:09

В Пермском крае микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе‍

132
#Пермь #ДТП #дети
В Пермском крае микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе‍

В Пермском крае микроавтобус сбил троих детей, один из них погиб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса "Газель", который нарушил правила дорожного движения и сбил троих детей.

Как пояснили в ГИБДД Пермского края, ДТП произошло на 195 километре автодороги Кунгур - Соликамск. Водитель микроавтобуса сбил троих школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии от полученных травм на месте аварии скончался десятилетний мальчик. Двое детей восьми и 11-ти лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Установлено, что водитель микроавтобуса ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Сейчас мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы, - пишет "Российская газета".
132
#Пермь #ДТП #дети

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Госдума предлагает поручить контроль криптовалют саморегулируемой организации
#криптовалюты
Госдума предлагает поручить контроль криптовалют саморегулируемой организации

сегодня, 13:17

В России
Эксперты рассказали о применении антибиотиков в российском животноводстве
#живтноводство
Эксперты рассказали о применении антибиотиков в российском животноводстве

сегодня, 13:16

В России
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании вокзалов
#Екатеринбург #минирование
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании вокзалов

сегодня, 13:12

В России
Виктор Ан намерен выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом
#ОИ-2018 #Олимпиада #Виктор Ан
Виктор Ан намерен выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

сегодня, 13:00

В России
Родченков опасается за свою жизнь
#Родченков #Хоркина #допинг
Родченков опасается за свою жизнь

сегодня, 12:54

В России
Госдума подготовит заявление в связи с недопуском российской сборной на Олимпиаду
#Госдума #Россия #Олимпиада
Госдума подготовит заявление в связи с недопуском российской сборной на Олимпиаду

сегодня, 12:13

В России