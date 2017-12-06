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В Пермском крае микроавтобус сбил троих детей на пешеходном переходе
В Пермском крае микроавтобус сбил троих детей, один из них погиб. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса "Газель", который нарушил правила дорожного движения и сбил троих детей.
Как пояснили в ГИБДД Пермского края, ДТП произошло на 195 километре автодороги Кунгур - Соликамск. Водитель микроавтобуса сбил троих школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии от полученных травм на месте аварии скончался десятилетний мальчик. Двое детей восьми и 11-ти лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
Установлено, что водитель микроавтобуса ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Сейчас мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы, - пишет "Российская газета".
Как пояснили в ГИБДД Пермского края, ДТП произошло на 195 километре автодороги Кунгур - Соликамск. Водитель микроавтобуса сбил троих школьников, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии от полученных травм на месте аварии скончался десятилетний мальчик. Двое детей восьми и 11-ти лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
Установлено, что водитель микроавтобуса ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Сейчас мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы, - пишет "Российская газета".