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11 минут назад

Родченков опасается за свою жизнь

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#Родченков #Хоркина #допинг #МОК #Олимпиада #Россия #Украина #спорт
Родченков опасается за свою жизнь

"Видимо, ему так легче жить"...

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина заявила, что бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, возможно, легче жить, опасаясь за свою жизнь, - передает Р-Спорт.

Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК во вторник принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Во вторник американский адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент "будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь".

"Почему его не допросили? Почему его народу не показали? Сами думайте, бред это или нет. Пусть боится, может, ему так легче жить будет", - сказала Хоркина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, являются ли слова адвоката Родченкова бредом, или на это есть основания.
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#Родченков #Хоркина #допинг #МОК #Олимпиада #Россия #Украина #спорт

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