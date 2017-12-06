Происшествия

7 минут назад

Молодой липчанин вышел пройтись и не вернулся

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#пропавшие без вести #Евгений Фурсов
Молодой липчанин вышел пройтись и не вернулся

Юноша пропал днем 3 декабря.

22-летний Евгений Фурсов днем 3 декабря вышел из дома в 23-м микрорайоне и не вернулся. Как рассказала мама пропавшего Татьяна, ее сын выходил из дома, что бы просто пройтись.

- Евгений с октября не работал. Ни в какие поездки не собирался. Все его друзья уже в курсе, что семья ищет Евгения. Никто не может предположить, куда он исчез. В полицию мы уже подали заявление, - рассказала GOROD48 Татьяна. - Сын раньше никуда не пропадал, если у него что-то происходило с телефоном, он всегда находил способ дать о себе знать. Предположения о том, что он где-то с девушкой, сомнительны: сын женат.

Евгений был одет в черную шапку с помпоном, темно-синяя куртку, черные спортивные брюки, серые ботинки, маленькая черная сумка, внутри — брелок «Мышь».

Всех, кто имеет сведения о местонахождении Евгения, просят позвонить в полицию или матери пропавшего (8920 242 55 97).
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#пропавшие без вести #Евгений Фурсов

Комментарии (1)

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finik

1 минуту назад
часто бывают что ранимые добрые парни которые не могут найти работу вешаются жаль парня если он такой слабый и раньше времени покончил с собой.
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