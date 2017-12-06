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16 минут назад

Михаила Саакашвили обвиняют по трем статьям

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#Саакашвили #Украина
Михаила Саакашвили обвиняют по трем статьям

Генпрокуратура Украины обвинила Саакашвили по трем статьям. Кроме того Саакашвили объявлен в розыск.

Уголовное дело против бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили рассматривается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган.

Дело в отношении Саакашвили возбуждено по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины. Сарган отметила, что Саакашвили объявлен в розыск.

Напомним, 5 декабря сотрудники правоохранительных органов провели в квартире Саакашвили обыск. Политик был задержан. Однако бывшему президенту Грузии удалось освободиться — его сторонники заблокировали машину Службы безопасности Украины, в которой предполагалось увезти Саакашвили.

Еще одна попытка задержания экс-главы Одессы была предпринята в среду, 6 декабря. Полицейские пришли в палаточный городок около Рады, но сторонники Саакашвили оказали сопротивление.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий назвал действия сотрудников правоохранительных органов провокацией. В беседе с РБК он рассказал, что в лагерь пришли 40 сотрудников спецподразделений. "Пострадали ребята, которые здесь ночевали", — сказал адвокат. Он также сообщил, что защита Саакашвили планирует обжаловать действия полицейских, - передает РБК.
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#Саакашвили #Украина

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