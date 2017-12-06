Происшествия

16 минут назад

Пьяная женщина обложила матом полицейских

2 186
#оскорбление представителя власти
Пьяная женщина обложила матом полицейских

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту публичного оскорбления представителей власти.

Как установлено материалами дела,  жительница Чаплыгина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте, в присутствии посторонних грубо оскорбляла полицейских, пытавшихся пресечь ее противоправное поведение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.319 Уголовного кодекса РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

2 186
#оскорбление представителя власти

Комментарии (2)

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Петушнуть отпетушителя,

8 минут назад
Шоб не кукарекал
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отпетушитель

10 минут назад
предлагайте!
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