Пьяная женщина обложила матом полицейских

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту публичного оскорбления представителей власти.

Как установлено материалами дела, жительница Чаплыгина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте, в присутствии посторонних грубо оскорбляла полицейских, пытавшихся пресечь ее противоправное поведение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.319 Уголовного кодекса РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.