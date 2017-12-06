Первая оттепель обнажила дыры в асфальте

Водители вынуждены маневрировать между ямами.

Уже традиционно после первой оттепели в Липецке появились дыры на асфальте, при этом пострадали основные городские магистрали.

Наибольшее опасение вызывает обстановка на улице Неделина у Петровского рынка. Здесь пострадало покрытие на мосту через реку Липовка, не считая выбоин перед ним. Вместе с ямами наружу вылезла арматура. Чтобы уберечь автомобили водители вынуждены либо вплотную прижиматься к бордюрам, либо подрезать едущих в левом ряду коллег. Кто-то уже лишился одного из колпаков.













На проспекте Победы ямы начинаются от одноименной площади и встречаются вплоть до улицы Водопьянова. Наибольшее количество ухабов у памятника Чернобыльцам.





















Кстати, на улице Водопьянова от остановки «Улица Смургиса» до пересечения с улицей Стаханова мы также обнаружили «шахматку» с ямами. Это участок давно известен водителям плохим дорожным покрытием: во время дождей здесь появляется целый канал, по которому машины чуть ли не плывут, а во время ливней асфальт сползал слоями.









Вначале недели мы писали, что председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин отрапортовал мэру Липецка , что уже в выходные литым асфальтом ремонтировали улицу 50 лет НЛМК. Видимо, это касалось только какого-то конкретного участка. Техника там работает и сегодня недалеко от спуска с улицы Механизаторов. А вот до улицы Неделина он не дошла.





















Большое опасение вызывает яма на подъезде к Петровскому мосту со стороны площади Мира. Она хоть и одна, но легковой автомобиль легко может лишиться колеса из-за ее глубины. Наблюдаются ямы и на улице Горького, которая в вечерние часы постоянно загружена.









За комментарием по дорожной обстановке мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка. Там сообщили, что сегодня ремонтные бригады будут работать на улице 50 лет НЛМК, проспекте Победы, улице Неделина и подъездах к Петровскому мосту. На состоянием этих участков, также как и за улицей Гагарина ведется ежедневный контроль. Далее в планах дорожников ремонт у виадука в поселке Новая жизнь, улица Металлургов и Октябрьский мост.

- С конца ноября дорожные службы города отремонтировали более 1000 квадратных метров литым асфальтом, - сообщила руководитель пресс-службы администрации Липецка Ирина Соколова. – Работы ведутся каждый день. Сейчас идет наладка третьего термос-бункера, который к концу года уже выйдет на дороги Липецка.