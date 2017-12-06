Общество

24 минуты назад

Первая оттепель обнажила дыры в асфальте

5 260
#дорожные работы
Первая оттепель обнажила дыры в асфальте

Водители вынуждены маневрировать между ямами.

Уже традиционно после первой оттепели в Липецке появились дыры на асфальте, при этом пострадали основные городские магистрали.

Наибольшее опасение вызывает обстановка на улице Неделина у Петровского рынка. Здесь пострадало покрытие на мосту через реку Липовка, не считая выбоин перед ним. Вместе с ямами наружу вылезла арматура. Чтобы уберечь автомобили водители вынуждены либо вплотную прижиматься к бордюрам, либо подрезать едущих в левом ряду коллег. Кто-то уже лишился одного из колпаков.

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На проспекте Победы ямы начинаются от одноименной площади и встречаются вплоть до улицы Водопьянова. Наибольшее количество ухабов у памятника Чернобыльцам.

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Кстати, на улице Водопьянова от остановки «Улица Смургиса» до пересечения с улицей Стаханова мы также обнаружили «шахматку» с ямами. Это участок давно известен водителям  плохим дорожным покрытием:  во время дождей здесь появляется целый канал, по которому машины чуть ли не плывут, а во время ливней асфальт сползал слоями.

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Вначале недели мы писали, что председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин отрапортовал мэру Липецка, что уже в выходные литым асфальтом ремонтировали улицу 50 лет НЛМК. Видимо, это касалось только какого-то конкретного участка. Техника там работает и сегодня недалеко от спуска с улицы Механизаторов. А вот до улицы Неделина он не дошла.

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Большое опасение вызывает яма на подъезде к Петровскому мосту со стороны площади Мира. Она хоть и одна, но легковой автомобиль легко может лишиться колеса из-за ее глубины. Наблюдаются ямы и на улице Горького, которая в вечерние часы постоянно загружена.

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За комментарием по дорожной обстановке мы обратились в пресс-службу мэрии Липецка. Там сообщили, что сегодня ремонтные бригады будут работать на улице 50 лет НЛМК, проспекте Победы, улице Неделина и подъездах к Петровскому мосту. На состоянием этих участков, также как и за улицей Гагарина ведется ежедневный контроль. Далее в планах дорожников ремонт у виадука в поселке Новая жизнь, улица Металлургов и Октябрьский мост.

- С конца ноября дорожные службы города отремонтировали более 1000 квадратных метров литым асфальтом, - сообщила руководитель пресс-службы администрации Липецка Ирина Соколова. – Работы ведутся каждый день. Сейчас идет наладка третьего термос-бункера, который к концу года уже выйдет на дороги Липецка. 

5 260
#дорожные работы

Комментарии (5)

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283

1 минуту назад
Так что самое интересное . что эти дэбилы да же в список ремонта дорог на 2018 эти улицы не включили! Представляете , что будет с этими улицами через 2 года?
ответить

--

6 минут назад
Ну сами подумайте почему.
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ССЕЛКИ

6 минут назад
А ну Вас .Злые Вы.У нас вообще полный трандец.
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отпетушитель

10 минут назад
предлагаю назначить виновных и разобраться с ними единственным доступным нам методом! а то засели в своих высоких кабинета - ни ножа, ни х*я не боятся гады......
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123

13 минут назад
Почему в Тюмени с частыми перепадами температуры дороги такие устойчивые а у нас то мороз то оттепель съела асфальт почему????
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