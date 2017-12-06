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Сборная Елецкой епархии по полноконтактным боям с успехом выступила в турнире имени святого
В Тверской Митрополии состоялся III Фестиваль соревнований полноконтактных боевых искусств на Кубок Благоверного князя Михаила Тверского среди православных патриотических клубов и других патриотических организаций.
В турнире приняла участие сборная команда Липецкой области (Елецкой епархии) в лице воспитанников Липецкой региональной спортивно — патриотической, физкультурно-оздоровительной общественной организации «ФЕНИКС», при Храме Елецкой иконы Божией Матери и показали отличный результат.
Чемпионкой турнира в составе команды Елецкой епархии стала Брагина Екатерина, которая провела 5 тяжелейших поединков и финальную встречу закончила досрочно нокаутом заняв первое место в разделе "Боевое самбо", категории 14-15 лет, весе до 57 кг. Также воспитанница показала достойный результат в разделе «Борьба», заняв почетное 3 место.
Еще одна спортсменка, Иванова Алина, уступив лишь финал, стала серебряной призеркой турнира по Боевому сабо, в категории 14-15 лет, весе до 57 кг. Также воспитанница показала отличный результат в разделе «Борьба», проведя 2 тяжелейших поединка стала серебряной призеркой турнира в категории 14-15 лет, весе до 48 кг., завершив полуфинальную встречу удушающим приемом.
Еще одним серебряным призером турнира стал Зайцев Кирилл,который боролся в разделе «Борьба среди младших юношей категории до 33 кг. Бронзовым призером турнира, впервые для себя стала Рыжкова Маргарита, которая приняла участие в данном турнире в первый раз в разделе "Боевое самбо", категории 14-15 лет, весе до 57 кг. сообщает www.el-eparhy.ru
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