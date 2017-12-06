80-летие известной липецкой художницы отпразднуют выставкой

На счету Лидии Скаргиной - десятки персональных выставок.

13 декабря в Центре изобразительных искусств откроется выставка «Диалоги»: Лидия Скаргина. Живопись, графика, батик, гобелен». Как сообщила GOROD48 директор Центра Светлана Иноземцева, это юбилейная персональная выставка, приуроченная к 80-летию липецкой художницы.

- Профессиональное формирование Лидии Скаргиной (Юровой) проходило на Владимирской земле под влиянием традиций иконописной школы во Мстере, под обаянием личности и творчества выдающегося живописца В.Я. Юкина, в среде талантливых художников, - отмечают организаторы. - Начало пути Лидии Юровой было связано с графикой. Она испытала все доступные техники печатной гравюры, рисунка, писала акварелью, тушью, делала монотипии. Лидия Скаргина переехала в Липецк зрелым человеком. Начала все с нового листа. Искала свою нишу, доказывала свое право на творчество в коллективе ярких мастеров. И это ей удалось. Художницу неодолимо влекла живопись, ее вдохновляли работы В.С. Сорокина, Е.П. Сальникова, самобытного В.И. Шевченко. Она осваивает батик, увлеченно придумывая оригинальные мотивы, композиции, ткет гобелены – от малых до монументальных, позднее она так же страстно ринется в компьютерную графику. В ее репертуаре практически все жанры: пейзажи и фигурные композиции, интерьеры, портреты, натюрморты. Созданный художницей мир – притягательный, загадочный, интригующий – не поддается однозначному толкованию. В искусстве более всего она боится скуки. Экспромт, эксперимент – вот что ей действительно интересно. И всегда в них узнаваем автор.

На протяжении последних тридцати лет Лидия Скаргина постоянно выставляется на всех крупных выставках области, региона, России, на ее счету десятки персональных выставок.