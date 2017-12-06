Атакованный маршруткой дом на Соколе трещит по швам

Сегодня под утро жители дома №9 по улице Газина подумали, что началось землетрясение и выскочили на улицу.

Несколько дней назад в Липецке произошло ДТП минувшее всякие сводки, и только мелькнувшее в соцсетях – в дом №9 на улице Газина, врезалась маршрутка. ПАЗик ехал сверху по улице Ушинского, и, вдруг, по неустановленным причинам, водитель резко свернул вправо, автобус выскочил на пешеходную дорожку, врезался в стену дома и несколько метров его пронесло по касательной.

Тогда никто, к счастью не пострадал. Кроме дома. Угол у основания отвалился, на стене остались «ссадины» и в квартирах внутри отлетела местами штукатурка. Но эхо того ДТП отозвалось сегодня.

- Я ночью проснулась от какого-то гула, встала и вижу - стена дома вибрирует, со шкафов начали падать фотографии в рамках, статуэтки. Я испугалась, подумала – землетрясение и выбежала на улицу, - рассказала жительница квартиры на первом этажа Наталья Ковальчук. - А на улице уже соседка с третьего этажа, такая же испуганная. У нее также все попадало, и вибрировала стена.

Женщины напрямую связывают это с ударом о стену автобуса. Как они уверяют, несмотря на то, что дом старый, постройки времен царя Гороха (все дома на Газина – довоенной постройки), стены еще здесь не вибрировали.

- Даже страшновато как-то оставаться в квартирах, - говорит Наталья Ковальчук. Стена не упадет?

Как рассказали жильцы, дом был капитально отремонтирован только в 2015 году. А уже в 2016-м был вновь признан аварийным. И без того дом – развалюха, а тут еще атака взбесившегося ПАЗика.

На всякий случай, жители квартир, в стену которых пришелся удар, как в сейсмологически опасном районе или в зоне боевых действий собрали «тревожный чемоданчик» с документами, чтобы если, что, то выскочить на улицу.