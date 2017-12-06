Происшествия

сегодня, 11:54

Атакованный маршруткой дом на Соколе трещит по швам

4 1438
#разрушение #дом #ДТП
Атакованный маршруткой дом на Соколе трещит по швам

Сегодня под утро жители дома №9 по улице Газина подумали, что началось землетрясение и выскочили на улицу.

Загрузка плеера

Несколько дней назад в Липецке произошло ДТП минувшее всякие сводки, и только мелькнувшее в соцсетях – в дом №9 на улице Газина, врезалась маршрутка. ПАЗик ехал сверху по улице Ушинского,  и, вдруг, по неустановленным причинам, водитель резко свернул вправо, автобус выскочил на пешеходную дорожку, врезался в стену дома и несколько метров его пронесло по касательной.

Тогда никто, к счастью не пострадал. Кроме дома. Угол у основания отвалился, на стене остались «ссадины» и в квартирах внутри отлетела местами штукатурка. Но эхо того ДТП отозвалось сегодня.

- Я ночью проснулась от какого-то гула, встала и вижу - стена дома вибрирует, со шкафов начали падать фотографии в рамках, статуэтки. Я испугалась, подумала – землетрясение и выбежала на улицу, - рассказала жительница квартиры на первом этажа Наталья Ковальчук. -  А на улице уже соседка с третьего этажа, такая же испуганная. У нее также все попадало, и вибрировала стена.

Женщины напрямую связывают это с ударом о стену автобуса. Как они уверяют, несмотря на то, что дом старый, постройки времен царя Гороха (все дома на Газина – довоенной постройки), стены еще здесь не вибрировали.

- Даже страшновато как-то оставаться в квартирах, - говорит Наталья Ковальчук. Стена не упадет?

Как рассказали жильцы, дом был капитально отремонтирован только в 2015 году. А уже в 2016-м был вновь признан аварийным. И без того дом – развалюха, а тут еще атака взбесившегося ПАЗика.

На всякий случай, жители квартир, в стену которых пришелся удар, как в сейсмологически опасном районе или в зоне боевых действий собрали «тревожный чемоданчик» с документами, чтобы если, что, то выскочить на улицу.

 

 

img-big-0
img-small-0
4 1438
#разрушение #дом #ДТП

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

кокс

40 минут назад
этот дом пора давно снести почти в плотную с дорогой стоит
ответить

Ты где был

57 минут назад
Отпетушитель? Там ёлки воруют!
ответить

отпетушитель

59 минут назад
водиле багажник уже осматривали? не взломан он часом ранее был?!
ответить

Соседка со второго этажа

сегодня, 12:05
Это я новый вибратор опробовала! Хорошо было... Только дом трещит по швам.
ответить

Еще в рубрике

Молодой липчанин вышел пройтись и не вернулся
#пропавшие без вести #Евгений Фурсов
Молодой липчанин вышел пройтись и не вернулся

6 минут назад

Происшествия
Пьяная женщина обложила матом полицейских
#оскорбление представителя власти
2
Пьяная женщина обложила матом полицейских

13 минут назад

Происшествия
#авария #ДТП
1
На трассе Липецк-Усмань произошла крупная авария

42 минуты назад

Происшествия
В Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера
#Новый год #сосна #браконьер
8
В Липецкой области поймали первого ёлочного браконьера

сегодня, 11:19

Происшествия
Липчанин избил подругу сахарницей
#побои #сахарница #суд
15
Липчанин избил подругу сахарницей

сегодня, 10:44

Происшествия
В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека
#авария #ДТП
6
В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека

сегодня, 08:45

Происшествия