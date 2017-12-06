Почти 60 миллионов рублей задолжали ельчане за электроэнергию

Энергетики отключают электричество у неплательщиков.

Восемь тысяч жителей Ельца и Елецкого района сегодня числятся в списках должников по оплате электроэнергии. Они не заплатили без малого 60 млн рублей. Сумма внушительная, поэтому Липецкая энергосбытовая компания использует все законные меры для взыскания долгов. Так, с начала года обесточены 628 квартир и домов жителей Ельца и Елецкого района. В каждом случае чётко соблюдался порядок прекращения подачи электроэнергии, прописанный в Постановлении Правительства РФ N 354.



Право отключить электричество появляется у энергетиков при наличии задолженности, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, начисленных, исходя из норматива потребления услуги. Наличие счётчика в этом случае значения не имеет. Как только задолженность достигает указанной отметки, энергетики направляют потребителю уведомление о возможном отключении света. Всё в том же правительственном документе указано, что предупреждать о прекращении поставки услуги можно путём включения в платёжный документ для оплаты коммунальной услуги текста соответствующего уведомления. То есть право сообщать о скором отключении электричества в квитанциях закреплено законодательно. Именно этой нормой и руководствуется Липецкая энергосбытовая компания, ежемесячно сообщая в квитанциях жителям-должникам Елецкого района и других территорий области о сумме неплатежа, и о дате введения ограничения на поставку электричества. После получения платёжного документа у потребителя есть 20 дней на оплату долга.



По истечении этого срока неплательщик может быть обесточен. Возобновить подачу электроэнергии по закону энергетики обязаны в течении двух дней после полного погашения долга, и после оплаты работы бригады по отключению и подключению света. В Ельце, например, для жителей многоквартирных домов стоимость этой услуги составляет 938 рублей 44 копейки.



Именно в таком порядке в начале ноября была обесточена квартира жителя дома № 28 по ул. Школьная в посёлке Солидарность. Долг мужчина накапливал с 2013 года. Часть задолженности Липецкая энергосбытовая компания взыскала через суд, но 4 685 рублей так и остались за неплательщиком. Ельчанина предупредили в квитанции о прекращении подачи электроэнергии в случае невыплаты долга, но счёт он так и не оплатил. В результате в квартире должника погас свет. Электроэнергия была подана только после полного погашения задолженности и оплаты стоимости услуги по отключению и подключению. Теперь бывший должник решил даже с запасом оплачивать счета, на сегодняшний день на его лицевом счёте полностью оплаченная электроэнергия и аванс в размере больше 2 тысяч рублей.



Кроме того, у энергетиков, как и у других поставщиков коммунальных услуг, есть право начислять пеню на просроченные платежи. В настоящее время штраф для должников превышает среднюю банковскую ставку по кредиту более чем в два раза, что составляет 25%. Так, например, ельчанину с улицы Костенко с учётом начисленной пени пришлось заплатить за свет на 472 рубля больше. В том случае, если потребитель добровольно не оплачивает счета, энергетики имеют право взыскать задолженность через суд. Липецкая энергосбытовая компания подтверждает отсутствие оплаты и в течение пяти дней выносится судебный приказ.



Гарантирующий поставщик электроэнергии ежедневно закупает электроэнергию для предприятий и жителей региона на оптовом рынке, а накопление долгов ставит под угрозу стабильное электроснабжение всей области. Именно поэтому Липецкая энергосбытовая компания активно взыскивает оплату электроэнергии с неплательщиков, используя при этом все законные способы.



"PR"

