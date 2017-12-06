Липецкий атаман Кудеяр принял участие в фестивале Дедов Морозов

И подарил всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга романовскую игрушку.

Сотрудник Центра событийного туризма Антон Востриков в образе атамана Кудеяра принял участие в фестивале Дедов Морозов, который проходил в Олонце Республики Карелии. Это второй визит представителя Липецкой области в Карелию на праздник, посвященный дню рождения карельского морозца Паккайне.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в первый день фестиваля состоялось открытие праздника, где Кудеяру была отведена одна из ведущих ролей, и прошла презентация визитных карточек всех участников. После этого, Деды Морозы - участники конкурса со своими командами посетили городские детские сады.

Второй фестивальный день начался с «Ярмарки Паккайне», в которой приняли участие Деды Морозы и множество волшебных персонажей. Гости любовались торжественным шествием Дедов Морозов, участвовали в фотосессии в городском парке, смотрели мюзикл «Время чудес».

Участники фестиваля посетили воспитанников Комплексного центра социального обслуживания населения. Атаман Кудеяр провел мастер-класс, где научил ребят делать куклака - бойцовскую тряпичную куклу.

В качестве памятных сувениров атаман вручил романовские игрушки всем гостям фестиваля: сказочным волшебникам и всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга, Российской Снегурочке из Костромы, Байкальскому Деду Морозу, Карельскому Морозу ТалвиУкко и другим.

Фото kultura48.ru