Культура

сегодня, 11:45

Липецкий атаман Кудеяр принял участие в фестивале Дедов Морозов

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#Дед Мороз #атаман Кудеяр #Новый год
Липецкий атаман Кудеяр принял участие в фестивале Дедов Морозов

И подарил всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга романовскую игрушку.

Сотрудник Центра событийного туризма Антон Востриков в образе атамана Кудеяра принял участие в фестивале Дедов Морозов, который проходил в Олонце Республики Карелии. Это второй визит представителя Липецкой области в Карелию на праздник, посвященный дню рождения карельского морозца Паккайне. 

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в первый день фестиваля состоялось открытие праздника, где Кудеяру была отведена одна из ведущих ролей, и прошла презентация визитных карточек всех участников. После этого, Деды Морозы - участники конкурса со своими командами посетили городские детские сады.  

Второй фестивальный день  начался с «Ярмарки Паккайне», в которой приняли участие Деды Морозы и множество волшебных персонажей. Гости любовались торжественным шествием Дедов Морозов, участвовали в фотосессии в городском парке, смотрели мюзикл «Время чудес».

Участники фестиваля посетили воспитанников Комплексного центра социального обслуживания населения. Атаман Кудеяр провел мастер-класс, где научил ребят делать куклака - бойцовскую тряпичную куклу.

В качестве памятных сувениров атаман вручил романовские игрушки всем гостям фестиваля: сказочным волшебникам и всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга, Российской Снегурочке из Костромы, Байкальскому Деду Морозу, Карельскому Морозу ТалвиУкко и другим.  

Фото  kultura48.ru

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#Дед Мороз #атаман Кудеяр #Новый год

Комментарии (3)

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отпетушитель

16 минут назад
Господа, ваше слово?
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.........

54 минуты назад
Угнал Дед морозовы сани и скрылся в тамбовских лесах
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....

сегодня, 11:54
Для достижения полной исторической достоверности, атаман ограбил спонсоров, зарезал жюри, спортил снегурок, поджег буфет и нас-рал в рояль...
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