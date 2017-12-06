Общество

5 минут назад

В Липецкой облатси уже заготовили 7965 ёлок

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#Новый год #ёлка #праздник
В Липецкой облатси уже заготовили 7965 ёлок

Средняя цена дерева в лесхозах - 293 рубля.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, на сегодняшний день в Липецкой облатси уже заготовлено 7965 сосен, больше всего - 5158 штук - в Тербунском лесхохе.

Живое дерево к Новому году в Липецкой области в этом году обойдётся, в среднем, в 293 рубля. Но это - если покупать его непосредственно у лесхоза. 

Всего к Новому году в Липецкой области заготовят около 30 тысяч штук сосен. Рубка уже началась во всех 10 лесхозах региона. В этом году рубят деревья на специальных плантациях, которые посадили в 2007-2011 годах. 
11
#Новый год #ёлка #праздник

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