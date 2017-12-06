Продажа елок в Липецке начнется 20 декабря

В городе будет организовано 93 торговых места по продаже елок и сосен.

Согласно существующему порядку размещения нестационарных торговых объектов, они будут распределены на территории города по итогам проведения открытых аукционов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, елочные базары будут организованы в следующих местах:

1 15 микрорайон, район дома № 25

2. 15 микрорайон, район дома № 24

3. 15 микрорайон, район дома № 8

4. 15 микрорайон, район дома № 8

5. 20 микрорайон, пр.Победы, со стороны дома № 108а

6. 24 микрорайон, ул.Стаханова, со стороны дома № 26

7. 24 микрорайон, ул.Стаханова, со стороны дома № 26

8. 26 микрорайон, ул.Стаханова, со стороны дома № 45

9. ул.Шерстобитова, со стороны дома № 10

10. Кольцо Трубного завода, Товарный пр., д. 1

11. ул.Циолковского, дом № 3/1, район остановки трамвая

12. Манеж, ул.50 лет НЛМК, передвижная

13. пос.Сырский Рудник, передвижная

14. пос.Сырский Рудник, передвижная

15. бул.Есенина, со стороны дома № 10

16. пересечение ул.Терешковой и ул.Космонавтов, в районе дома № 30

17. ул.Горького, со стороны дома № 11а

18. пос.Св.Сокол, пл.Заводская, со стороны дома № 1

19. пос.Св.Сокол, пл.Заводская, со стороны дома № 1

20. пл.Мира, район дома № 3

21. пос.Св.Сокол, ул.Ушинского, район дома № 2а

22. пос.ЛТЗ, ул.Коммунистическая, район дома № 18а

23. пр.60 лет СССР, район дома № 2

24. пр.60 лет СССР, район дома № 20а

25. пр.60 лет СССР, район дома № 43

26. пр.60 лет СССР, со стороны дома № 23

27. пр.Мира, район дома № 27

28. пр.Мира, со стороны дома № 20

29. пр.Победы, район дома № 53

30. пр.Победы, район дома № 87

31. район Опытной станции, передвижная

32. район «Университетский», передвижная

33. район «Университетский», передвижная

34. ул.9 микрорайон, район дома № 17

35. ул.50 лет НЛМК, район дома № 21

36. ул.Вермишева, район дома № 4

37. ул.Водопьянова, район дома № 13а

38. ул.Водопьянова, район дома № 31

39. ул.Ворошилова, район дома № 3

40. ул.Гагарина, район дома № 33

41. ул.Гагарина, район дома № 10

42. ул.Гагарина, район дома № 103а

43. ул.Гагарина, район дома № 161

44. ул.Гагарина, район домов № 83, 79

45. ул.Гагарина, со стороны дома № 57

46. ул.Депутатская, район домов № 90, 92а

47. ул.Депутатская, со стороны дома № 94а

48. ул.Желябова, район дома № 14а

49. ул.Катукова, район дома № 14

50. ул.Катукова, район дома № 40

51. ул.Катукова, со стороны дома № 24

52. ул.Катукова, со стороны дома № 29

53. ул.Катукова, со стороны дома № 30

54. ул.Космонавтов, район дома № 10

55. ул.Космонавтов, район дома № 104

56. ул.Космонавтов, район дома № 43

57. ул.Космонавтов, район дома № 44/3

58. ул.Космонавтов, район дома № 3

59. ул.Космонавтов, район дома № 50

60. ул.Космонавтов, район дома № 72

61. ул.Космонавтов, район домов № 100, 98

62. ул.Космонавтов, район домов № 29, 31

63. ул.Космонавтов, со стороны дома № 15

64. ул.Космонавтов, со стороны дома № 49/1

65. ул.Краснознаменная, район дома № 5

66. ул.Ленинградская, район дома № 2

67. ул.Меркулова, район дома № 31

68. ул.Меркулова, район дома № 55

69. ул.Меркулова, со стороны дома № 14

70. ул.Меркулова, со стороны дома № 14

71. ул.Мичурина, район дома № 28а

72. ул.Московская, район дома № 103

73. ул.Московская, район дома № 117

74. ул.Московская, район дома № 85

75. ул.Неделина, со стороны дома № 31а

76. ул.Неделина, район дома № 22

77. ул.Опытная, район дома № 2

78. ул.П.Смородина, район дома № 2

79. ул.Папина, район дома № 6

80. пр.Победы, со стороны дома № 25

81. ул.Политехническая, район дома № 9

82. ул.Стаханова, район дома № 2

83. ул.Стаханова, район дома № 22

84. ул.Стаханова, со стороны дома № 43

85. ул.Шуминского, район дома № 1а

86. ул.Стаханова, район дома № 51

87. ул.Стаханова, со стороны дома № 21

88. ул.Суворова, район дома № 14

89. ул.Теперика, район дома № 2

90. ул.Терешковой, район дома № 25а

91. ул.Шкатова, район дома № 1

92. ул.Юбилейная, район дома № 5

93. район «Елецкий», передвижная.

Требования к организации торговых точек остались прежними. Предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок городскую территорию, на которой располагалась торговая точка.

Заготовка сосны и ели в Липецкой области уже стартовала - по планам будет срублено около 25 тысяч деревьев. За незаконную вырубку насаждений сосны и ели граждане могут заплатить от 3 до 4, должностные лица от 20 до 40, а юридические от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. Кроме того, по данным регионального управления лесного хозяйства, нарушителям придется возместить ущерб, нанесенный лесу в размере 3014 рублей за каждое дерево.

В свою очередь городское управление потребительского рынка призывает предпринимателей и граждан отказаться от незаконной продажи елей и сосен. В период реализации новогодних деревьев контроль над несанкционированной торговлей будет усилен. Нарушители лишатся продукции. Кроме того, им придется оплатить штраф:

- до 3,5 тыс. рублей на граждан (при повторном нарушении – до 5 тыс. рублей), до 10 тыс. рублей на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) и до 100 тыс. рублей на юридических лиц;

В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок нарушитель оплатит его в двукратном размере, либо подвергнется административному аресту на срок до 15 суток или обязательным работам продолжительностью до 50 часов. Уклонение от обязательных работ облегчит кошелек на сумму до 300 тыс. рублей или приведет к административному аресту на срок до 15 суток.