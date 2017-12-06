Общество

48 минут назад

Липчанам подогнали 14 новых автобусов

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#автобус #транспорт
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Липчанам подогнали 14 новых автобусов

Автобусы марки «VOLGABUS-527002» начнут возить жителей Липецка и гостей города уже в январе.

Сегодня МУП «Липецкпассажиртранс» получил первую партию автобусов из 40 закупленных в лизинг у «VOLGABUS» - цена пятилетнего контракта - 443 млн рублей.

Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к концу года МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.

- Таким образом, контракт на поставку в Липецк сорока автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.

Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют двигатели экологического класса ЕВРО-6.

Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновится на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).

- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы осуществлятся, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.
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#автобус #транспорт
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Комментарии (4)

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ЛИПЧАНИН

1 минуту назад
Мэру Иванову спасибо, что хоть немного Липецк поднимает. Конечно 40 автобусов мало, то всего 5 маршрутов а требуется около 100. Ушел Гулевский - и перемены хоть в городе стали заметны, а уйдет Королев так может и вообще город станет современным и развитым.
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Москва задабривает Липецк?

4 минуты назад
Москва кинула нам крохи на дороги и автобусы и думает, что теперь липчане будут голосовать как надо? Вот только в Чечню дали намного миллиардов больше, в небольшой Калининград - 100 новых автобусов, деревенский Ярославль - новые вокзалы и автобусы, Калуга - новые СП автозаводы и т.д. и т.п. Наверно Королев докладывает, что в Липецке все в масле катаются и так довольны уровнем жизни, что и на митинги не выходят и в капремонт платят больше чем вся Россия и голосуют как прикажут...
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Липецк цука

9 минут назад
Когда вранье с враньем не сходится - "Таким образом, контракт на поставку в Липецк сорока автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами". А ПОТОМ Автобусы начнут возить жителей Липецка и гостей города УЖЕ в январе.
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Неавтофанат

10 минут назад
Калининград на 25 ноября не получил из 100 автобусов ни одного! Может быть заказ по 6 миллионов руб. за автобус исполнителю не нравится, а по 10 - нормально? "Вчера раки по три, но большие, а сегодня по пять, но маленькие?"
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