Липчанам подогнали 14 новых автобусов

Автобусы марки «VOLGABUS-527002» начнут возить жителей Липецка и гостей города уже в январе.

Сегодня МУП «Липецкпассажиртранс» получил первую партию автобусов из 40 закупленных в лизинг у «VOLGABUS» - цена пятилетнего контракта - 443 млн рублей.



Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к концу года МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.



- Таким образом, контракт на поставку в Липецк сорока автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.



Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют двигатели экологического класса ЕВРО-6.



Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновится на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).



- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы осуществлятся, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.