Общество
48 минут назад
Липчанам подогнали 14 новых автобусов
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Автобусы марки «VOLGABUS-527002» начнут возить жителей Липецка и гостей города уже в январе.
Сегодня МУП «Липецкпассажиртранс» получил первую партию автобусов из 40 закупленных в лизинг у «VOLGABUS» - цена пятилетнего контракта - 443 млн рублей.
Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к концу года МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.
- Таким образом, контракт на поставку в Липецк сорока автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.
Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют двигатели экологического класса ЕВРО-6.
Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновится на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).
- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы осуществлятся, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.
Все 14 автобусов вместимостью до ста пассажиров прибыли в Липецк своим ходом. По пути из Волгограда ни один из них не сломался. А к концу года МУП «Липецкпассажиртранс» получит от производителя остальные машины.
- Таким образом, контракт на поставку в Липецк сорока автобусов частично исполнен еще до конца года. Это сделано для того, чтобы горожане как можно скорее стали пользоваться комфортабельными автобусами, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента транспорта мэрии Сергей Алынин.
Вся партия новой техники - низкопольная. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. В салоне только четыре сидения развернуты спиной к водителю - в этом отличие волгоградских автобусов от 21-й машины «ЛиАЗа», купленных мэрией летом. Также новая техника оснащена системой кондиционирования. Автобусы имеют двигатели экологического класса ЕВРО-6.
Таким образом, с учетом приобретенных ранее автобусов “ЛиАЗ” парк МУП «Липецкпассажиртранс» обновится на 16%. В планах мэрии - замена всего подвижного состава муниципального транспортного предприятия в течение 5 лет (в настоящее время износ автобусов МУПа составляет 60%).
- В 2018 году мы хотели бы купить 10 электробусов, - заявил Александр Алынин. - К 2022 году мы видим на улицах города до 150 электробусов. Если наши планы осуществлятся, то доля пассажиров, которые будет перевозить электротранспорт, составит 30 процентов от числа пользующихся общественным транспортом.
4 464
ЛИПЧАНИН
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