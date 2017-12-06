Главному липецкому судье посвятят выставку

В Липецком областном краеведческом музее открывается выставка, посвященная председателю Липецкого областного суда Константину Чичикину.

Завтра, 7 декабря в Липецком областном краеведческом музее открывается выставка, посвященная председателю Липецкого областного суда Константину Чичикину.

Как сообщает краеведческий музей, Константин Чичикин (1921 ‒ 2009) родился в селе Гудово Добровского района, среднюю школу окончил в Добром. В июне 1941 года он поступает в Рязанское артиллерийское училище, а в 1942 году оказался на фронте. В январе 1943 года в боях близ города Острогожска Чичикин получил тяжелейшее ранение, в результате которого он остался без ноги. Однако это не остановило его. Больших успехов Константин Степанович добился на поприще юриспруденции.

Константин Чичикин в 1950-х годах занимал должности заместителя начальника Управления юстиции по Липецкой области, заместителя председателя областного суда. А в мае 1963 года на сессии областного Совета депутатов он был избран председателем областного суда. Это решение определило путь развития судебной системы Липецкой области на целых 24 года. Именно столько Константин Степанович проработал в этой должности до ухода на пенсию. В 1974 году ему было присвоено звание Заслуженного юриста РСФСР.

За участие в Великой отечественной войне Константин Чичикин награжден орденами: «Отечественной войны» 1 и 2 степени, «Знаком Почета», «Красной звезды», многочисленными медалями, в числе которых медаль Г.К. Жукова. В 1986 году в возрасте 65 лет Константин Степанович ушел в отставку. Однако до последних дней жизни он принимал активное участие в жизни судейского сообщества Липецкой области, участвовал в конференциях, вел общественную работу, являлся заместителем председателя Областной организации ветеранов Великой Отечественной войны.

На выставке буду представлены фотографии и документы из личного архива Константина Чичикина.

Фото museum48.ru