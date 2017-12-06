Липецкие выпускники размышляют, возможно ли счастье, построенное на несчастье других

Комплект тем итогового сочинения для Липецкой области следующий: "Когда измену можно простить?", "Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?", "Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?", "Чем смелость отличается от безрассудства?", "Бывает ли общественное мнение ошибочным?".

Сегодня во всех школах региона проходит первый экзамен для одиннадцатиклассников. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой аттестации. В Липецке итоговое сочинение (изложение) пишут более 2000 одиннадцатиклассников.

Комплект тем итогового сочинения для Липецкой области следующий: "Когда измену можно простить?", "Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?", "Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?", "Чем смелость отличается от безрассудства?", "Бывает ли общественное мнение ошибочным?". То есть в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество".



Выпускникам предложено выбрать только одну из предложенных тем сочинений, а затем написать сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт».

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка даётся в свободной форме). Объём цитирования не должен превышать объём собственного текста участника.

Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то за такую работу выставляется «незачёт». В рамках заявленной темы нужно сформулировать свою позицию и аргументировать её на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по выбору. Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал. Следует продумать композицию сочинения, соблюдать речевые нормы и нормы грамотности (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение нужно писать чётко и разборчиво.

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критерию № 1 «Соответствие теме» и критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» (выставление «незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других критериев: № 3 «Композиция и логика рассуждения»; № 4 «Качество письменной речи»; № 5 «Грамотность».

Предусмотрены дополнительные сроки написания итогового сочинения (изложения): 7 февраля 2018 года, 16 мая 2018 года.