Общество

сегодня, 10:21

Липчане просят вернуть популярную маршрутку

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#транспорт #инициатива
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Липчане просят вернуть популярную маршрутку

Пользователи голосуют за инициативу.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Илья Кузнецов вынес на обсуждение идею вернуть на маршрут автобус №309. Предложение липчанина уже нашло отклик у интернет-активистов.

- Предлагаю вернуть 309 автобус, потому что автобус 33а ходит с интервалом 30-40 мин. И очень неудобное расписание автобуса. Или стоит уменьшить интервал движение и поменять расписание, - предлагает варианты автор.

Предложение о возвращении автобуса №309 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.

Напомним, автобус №309 связывал район ЛТЗ и Сокол. Его маршрут пролегал по улицам Краснозаводской (в обратном направлении по улицам Краснознамённой, Юбилейной, Жуковского), Металлургов, Лесной, 9 мая, проспекту Мира, Петровскому мосту, улицам Маркса, Советской, Фрунзе, Октябрьской, Плеханова, Гагарина, Студёновской, Баумана, Ушинского.
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#транспорт #инициатива
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Комментарии (5)

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Пассажир общественного транспорта

2 минуты назад
С ж/д вокзала вообще невозможно уехать в сторону 10 мкр. после 19.00, 359 автобус ждали 40 минут, так и не было, 378 маршрут ходит до 19.00, автобус 12Т ждали 30 минут, пока он развернулся прошло еще 20 минут, вывод один: после подорожания проезда транспорт стал ходить все реже.
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она

8 минут назад
Введите еще маршрут с пос ЛТЗ до Сырского Рудника, почему не соединили этот район ,и почему люди должны страдать и ездить на работу за 44 рубля утром и 44 рубля вечером. Предлагаю маршрут автобуса: с Манежа через НЛМК на пос ЛТЗ по ул Юбилейная, Жуковского, 10 школа , далее по Октябрьскому мосту , поворот на Сырский Рудник и далее по маршруту № 35, так как вся промышленная зона расположена по этому маршруту. 35 автобус перегружен, не всегда войдешь в него, большой промежуток времени, да и манополии пора снимать, хоть как то уменьшится хамство водителей и перевозчиков
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гость

29 минут назад
просто охеревший аверов с ивановым напару к власти пришли, закрыли 309 маршрут, зато поставили лиазы, в которых ездить страшно, и похер на народ, господин Аверов, попробуйте сами прокатиться на этих развалюхах с тракторного на сокол, да еще и подождать их на морозе минут 40, позорище, а не департамент транспорта, уволить вас всех к чертям надо！ накипело уже
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555

52 минуты назад
Просто владелец маршруток 309 и 380 умер, а его компаньон оставил себе 380, который последний автобус приходит 17:00 на 3 участок. А кто работает до 5 -ти добраться на 3уч. сложновато становиться. Идея хорошая по 309, но не будет 380 автобуса
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Оля

сегодня, 10:29
Как дети-убрали с рейса автобус,прошло время,ВЕРНУТЬ теперь хотят,кто это занимается самодеятельность?делать видно не х@ен,работничники сидят там.вы хоть что то опять надумаете,о людях подумайте-ведь не у всех есть машины-умаразум честное слово
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