Общество
сегодня, 10:21
Липчане просят вернуть популярную маршрутку
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Пользователи голосуют за инициативу.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Илья Кузнецов вынес на обсуждение идею вернуть на маршрут автобус №309. Предложение липчанина уже нашло отклик у интернет-активистов.
- Предлагаю вернуть 309 автобус, потому что автобус 33а ходит с интервалом 30-40 мин. И очень неудобное расписание автобуса. Или стоит уменьшить интервал движение и поменять расписание, - предлагает варианты автор.
Предложение о возвращении автобуса №309 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
Напомним, автобус №309 связывал район ЛТЗ и Сокол. Его маршрут пролегал по улицам Краснозаводской (в обратном направлении по улицам Краснознамённой, Юбилейной, Жуковского), Металлургов, Лесной, 9 мая, проспекту Мира, Петровскому мосту, улицам Маркса, Советской, Фрунзе, Октябрьской, Плеханова, Гагарина, Студёновской, Баумана, Ушинского.
- Предлагаю вернуть 309 автобус, потому что автобус 33а ходит с интервалом 30-40 мин. И очень неудобное расписание автобуса. Или стоит уменьшить интервал движение и поменять расписание, - предлагает варианты автор.
Предложение о возвращении автобуса №309 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
Напомним, автобус №309 связывал район ЛТЗ и Сокол. Его маршрут пролегал по улицам Краснозаводской (в обратном направлении по улицам Краснознамённой, Юбилейной, Жуковского), Металлургов, Лесной, 9 мая, проспекту Мира, Петровскому мосту, улицам Маркса, Советской, Фрунзе, Октябрьской, Плеханова, Гагарина, Студёновской, Баумана, Ушинского.
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Пассажир общественного транспорта
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Оля