Работы липецких детей-инвалидов продали за 185 тысяч рублей

В Липецке состоялся VI Рождественский благотворительный аукцион.

Накануне в Липецке состоялся VI Рождественский благотворительный аукцион, организованный департаментом образования администрации города Липецка и Домом творчества «Октябрьский».В качестве лотов были представлены творческие работы, выполненные детьми-инвалидами, профессиональными художниками, педагогами города Липецка.



Как рассказала GOROD48 директор Дома творчества «Октябрьский» Анастасия Алисова, всего в ходе аукциона удалось выручить 185 тысяч рублей. Были проданы 30 лотов. Самым дорогим лотом оказалась работа в технике валяния из шерсти "Эхо лета", которую за 20 тысяч рублей купила депутат Вера Урываева.



На вырученные средства от аукциона будут приобретены подарки для детей, представляющие свои работы в качестве лотов, и детей с ограниченными возможностями здоровья города Липецка - победителей и призеров разноуровневых творческих конкурсов и фестивалей. Подарки будут вручены на новогоднем празднике 14 декабря. Всего подарки получат 70 талантливых детей-инвалидов.



За 5 лет проведения Рождественского благотворительного аукциона 350 детей с ограниченными возможностями здоровья города Липецка получили заветные подарки.