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Работы липецких детей-инвалидов продали за 185 тысяч рублей

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#аукцион #дети #инвалиды
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Работы липецких детей-инвалидов продали за 185 тысяч рублей

В Липецке состоялся VI Рождественский благотворительный аукцион.

Накануне в Липецке состоялся VI Рождественский благотворительный аукцион, организованный департаментом образования администрации города Липецка и Домом творчества «Октябрьский».В качестве лотов  были представлены творческие работы, выполненные детьми-инвалидами, профессиональными художниками, педагогами города Липецка.

Как рассказала GOROD48 директор Дома творчества «Октябрьский» Анастасия Алисова, всего в ходе аукциона удалось выручить 185 тысяч рублей. Были проданы 30 лотов. Самым дорогим лотом оказалась работа в технике валяния из шерсти "Эхо лета", которую за 20 тысяч рублей купила депутат Вера Урываева.  

На вырученные средства от аукциона  будут  приобретены подарки  для  детей, представляющие свои работы  в качестве лотов, и детей  с ограниченными возможностями здоровья  города Липецка - победителей и призеров  разноуровневых  творческих  конкурсов и фестивалей. Подарки будут вручены на новогоднем празднике 14 декабря. Всего подарки получат 70 талантливых детей-инвалидов. 

За 5 лет проведения Рождественского благотворительного аукциона  350  детей с ограниченными возможностями здоровья города Липецка получили заветные подарки. 


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#аукцион #дети #инвалиды
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Комментарии (2)

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бабушка

47 секунд назад
В.В.Путин в одной из тв встреч рассказывал , что надо писать жалобу на его имя по факту (жалобы в первую очередь рассматривают) с заявлением : Прошу выделить мне безвозмездную материальную помощь из федерального бюджета в размере одного миллиона рублей (и стал считать на пальцах: за 1000 000 они же машину не купят или квартиру)1.на приобретение квартиры. И сразу при получении второе заявление : миллион на погашение кредита. 3.на приобретение машины. 4. забыла. Его спрашивают : а пятый вы говорили на что.- Как на что?Пусть мебель купят. И потом серия новостей : молодожёнам беженцам через два месяца дошла помощь.Они доложили. Дальневосточница врач через год не выдержала написала,что нет помощи.Ей сразу прислали и с благодарностью за письмо : они сразу нашли ту помощь. Семья врачей получили помощь каждый, приобрели квартиру и родили 3 детей.А! Путин обьяснил ,что легче считать федеральный бюджет с нуля;поэтому его ещё 3 года будут раздавать.А новый набирать.
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Анатолий

48 минут назад
Какое доброе дело сделали! Анастасии Ивановне здоровья и продолжения таких хороших акций!
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