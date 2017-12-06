О липецком опыте поиска пропавших детей рассказали в Совете Федерации

Опытом работы Липецкой области поделился руководитель Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обсудили проблему поиска пропавших детей. В работе «круглого стола» по теме «Законодательное обеспечение взаимодействия государства и общества в поиске пропавших детей в Российской Федерации» приняли участие представители МЧС России, МВД России, Следственного комитета РФ, региональных органов власти, руководители общественных организаций, основной целью которых является розыск пропавших детей. Наш регион представляла начальник отдела управления административных органов Липецкой области Наталья Гревцева. В ходе мероприятия был сформулирован целый пакет предложений по совершенствованию законодательства в целях обеспечения оперативности поиска пропавших людей, взаимодействия с институтами гражданского общества.



Очень широко представлен опыт волонтеров, участвующих в поиске пропавших детей. О своей работе рассказали общественники, приехавшие со всей страны: от Калининграда до Сахалина. Опытом работы Липецкой области поделился руководитель Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин.



Cотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям представили тестовую версию оповещения по поиску детей на основе блокчейна. По мнению участников «круглого стола», эта система значительно упростит поиск детей и появится возможность подключения к процессу поиска большого количества граждан.



По словам Натальи Гревцевой, представители многих субъектов России на «круглом столе» рассказали об использовании в своей деятельности Алгоритма взаимодействия правоохранительных, иных органов власти и общественности при поступлении сообщения о пропаже детей и их розыске, утвержденного главой администрации Липецкой области Олегом Королевым. Этот документ был разработан по его поручению и эффективно применяется в рамках такого приоритетного направления работы, как обеспечение безопасности детей.









