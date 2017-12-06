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О липецком опыте поиска пропавших детей рассказали в Совете Федерации
Опытом работы Липецкой области поделился руководитель Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин.
Очень широко представлен опыт волонтеров, участвующих в поиске пропавших детей. О своей работе рассказали общественники, приехавшие со всей страны: от Калининграда до Сахалина. Опытом работы Липецкой области поделился руководитель Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин.
Cотрудники Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям представили тестовую версию оповещения по поиску детей на основе блокчейна. По мнению участников «круглого стола», эта система значительно упростит поиск детей и появится возможность подключения к процессу поиска большого количества граждан.
По словам Натальи Гревцевой, представители многих субъектов России на «круглом столе» рассказали об использовании в своей деятельности Алгоритма взаимодействия правоохранительных, иных органов власти и общественности при поступлении сообщения о пропаже детей и их розыске, утвержденного главой администрации Липецкой области Олегом Королевым. Этот документ был разработан по его поручению и эффективно применяется в рамках такого приоритетного направления работы, как обеспечение безопасности детей.
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