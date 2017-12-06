«Оливье» к новогоднему столу обойдётся минимум в 140 рублей

Максимальная стоимость набора продуктов – 174,19 рубля.

Накануне специалисты Агентства содействия развитию торговой деятельности провели мониторинг цен в 15-ти предприятиях торговли Липецка для того, чтобы выяснить, во сколько обойдется жителям Липецкой области приготовление салата "Оливье".



Рецептов оливье множество, но за основу взяли самый простой, советский рецепт с вареной колбасой. Основные продукты (на 5-6 порций салата): колбаса вареная «Докторская» (300 граммов) зеленый горошек (400 граммов), огурцы соленые консервированные (300 граммов), картофель (300 граммов), яйца куриные (5 штук), морковь (200 граммов), лук репчатый (100 граммов), майонез (200 граммов).



По результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора для салата “Оливье” составила 140,54 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 174,19 рубля. Разница между максимальной и минимальной стоимостью составляет 33,65 рубля или 19,3%.