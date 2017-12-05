По мнению политолога, явка в Липецкой области на президентских выборах может быть провалена

Ситуацию в ЦФО не спасут даже "карнавальные" кандидаты типа Собчак

Желание проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года выразили 58% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром в ноябре 2017 года.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью "Регион-Центр" заявил, что явка будет низкой.

- Поэтому Кремль и думает, как ему привлечь людей на выборы, - говорит эксперт. - В ход идут референдумы, выборы губернаторов, «карнавальные» кандидаты вроде Собчак и прочие мобилизационные мероприятия, призванные повысить интерес к довольно серому зрелищу. Явка будет традиционно высокой в национальных республиках и традиционно низкой в крупных городах. По ЦФО «провальными» могут стать большинство регионов, вроде Брянской, Калужской, Костромской, Тверской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Чуть выше результаты могут быть в регионах, где пройдут выборы губернаторов – Орловской, Ивановской, Владимирской областях и в Ярославле, где также будут выборы в ЗАКС. Немного выше могут быть результаты в Воронеже, так как юг всегда голосует чуть лучше.