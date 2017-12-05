Политика

45 минут назад

По мнению политолога, явка в Липецкой области на президентских выборах может быть провалена

14 305
#выборы #президент
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По мнению политолога, явка в Липецкой области на президентских выборах может быть провалена

Ситуацию в ЦФО не спасут даже "карнавальные" кандидаты типа Собчак

Желание проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года выразили 58% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром в ноябре 2017 года. 

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью "Регион-Центр" заявил, что явка будет низкой.

- Поэтому Кремль и думает, как ему привлечь людей на выборы, - говорит эксперт. - В ход идут референдумы, выборы губернаторов, «карнавальные» кандидаты вроде Собчак и прочие мобилизационные мероприятия, призванные повысить интерес к довольно серому зрелищу. Явка будет традиционно высокой в национальных республиках и традиционно низкой в крупных городах. По ЦФО «провальными» могут стать большинство регионов, вроде Брянской, Калужской, Костромской, Тверской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Чуть выше результаты могут быть в регионах, где пройдут выборы губернаторов – Орловской, Ивановской, Владимирской областях и в Ярославле, где также будут выборы в ЗАКС. Немного выше могут быть результаты в Воронеже, так как юг всегда голосует чуть лучше.

14 305
#выборы #президент
1

Комментарии (15)

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Путин

2 секунды назад
Провалите явку, поставлю мэром Отпетушителя! он наведет порядок в ваше гадюшнике! через одного в петухах гонять будете
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Уже не мудко

1 минуту назад
Ура! МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде! Теперь вместо денег на ветер будут построены поликлиники и заводы!
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всем надо

2 минуты назад
. В солнечной Чечне подрастает новое поколение Кадыровых, Крым голодный, Донбасс разрушен...всех их кормить надо, так можно пенсии отменить вообще. Налоги поднять, зряплаты еще срезать и ввести какие нибудь большие штрафы. Например тем, кто выше ростом Путина. ps Так еще же Асаду надо миллиард баксов на восстановление того, что бомбили российские пилоты )))
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WAX

6 минут назад
Все равно выберут Рас-Путина.
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цирк,приехал цирк

8 минут назад
Ещё бы в президенты полезли деффки типа волочковой и аферистки цымбалюк-романовской.....Они достойны ксюшки собчак !
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поддерживаю !

11 минут назад
20!8, верно,верно Браво,разумные речи.Презираю тех,кто пойдёт на это гадкое шоу на выборы галерного раба.
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алкаш

14 минут назад
вот как обещанное метро и другие сказки Петрович воплотит так прейду на выборы , а так ...единственный способ отстранения Петровича
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20!8

20 минут назад
Ни один вменяемый человек не будет участвовать в цирке, организованному фашистской * жулья и ворья под названием "перевыборы пахана", у которого в "оппонентах" только кремлядские шуты и проститутка-крестница!
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Гостья

22 минуты назад
Хоть один раз был в истории нашего государства случай,когда выборы поменяли власть в стране?
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Электорат

23 минуты назад
Если Королева снимут с губернатора, то пойти проголосовать можно а если нет, то значит все по старому и все плохо а такой цирк нам не интересен.
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