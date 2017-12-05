Общество
51 минуту назад
IQ липецких школьников выше чем в среднем по стране
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Средний IQ липецких школьников на европейском, и даже мировом уровне
Организация экономического сотрудничества представила результаты тестирования школьников.
По всей стране средний IQ составил 98,8 баллов, а в странах ОЭСР — 100 баллов. К примеру, в Финляндии — 107,1 балла, в Японии — 105,4 баллов, в Германии — 102,5 баллов. При этом у школьников Украины средний IQ — 93 балла, а у Израиля — 92,3 баллов.
IQ школьников в Москве — 106,3 баллов, в Санкт-Петербурге — 104,7 баллов, в Липецкой и Тюменской областях —103,6 баллов.
Самый маленький уровень IQ у школьников Иркутской области — 92,9 баллов, Якутии — 92,5 баллов, Забайкальского края — 90,5 баллов и Дагестана — 89,7 баллов.
Тест проводится раз в три года среди 15-летних подростков, сообщает www.donnews.ru со ссылкой на www.orenday.ru.
По всей стране средний IQ составил 98,8 баллов, а в странах ОЭСР — 100 баллов. К примеру, в Финляндии — 107,1 балла, в Японии — 105,4 баллов, в Германии — 102,5 баллов. При этом у школьников Украины средний IQ — 93 балла, а у Израиля — 92,3 баллов.
IQ школьников в Москве — 106,3 баллов, в Санкт-Петербурге — 104,7 баллов, в Липецкой и Тюменской областях —103,6 баллов.
Самый маленький уровень IQ у школьников Иркутской области — 92,9 баллов, Якутии — 92,5 баллов, Забайкальского края — 90,5 баллов и Дагестана — 89,7 баллов.
Тест проводится раз в три года среди 15-летних подростков, сообщает www.donnews.ru со ссылкой на www.orenday.ru.
1 197
???