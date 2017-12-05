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сегодня, 19:17

Липецкая вечЁрка: разорванный внедорожник,опасный путь к знаниям и нищий Новый год

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: разорванный внедорожник,опасный путь к знаниям и нищий Новый год
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 5 декабря.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено ДТП на Советской. Авария произошла, когда кроссовер выезжал с улицы Пушкина. После удара с маршруткой, двигавшейся по выделенной полосе для общественного транспорта, "Митсубиси" врезался в забор.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про опасный путь к знаниям. «Дети вынуждены передвигаться по проезжай части, тротуары отсутствуют или заставлены машинами. Двор проездной, машины носятся на бешеной скорости, были неоднократно прецеденты».

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме подготовки к празднованию Нового года. По результатам анализа минимальная стоимость продуктового набора составила 762,92 рубля. Максимальная стоимость условного набора – 809,65 рубля.

Горячо в комментариях к новости про ничейный мост. «Но в это время на виадуке стоять жутковато: он раскачивается под ногами как подвесной пешеходный мост, соединяющий в Липецке улицы Доватора и Филипченко. Так что любителям острых ощущений не надо покупать причиндалы для бейсджампинга (прыжков с парашютом с высотных зданий): им можно просто постоять какое-то время либо на этом мосту, либо под ним».

Между тем, особо импонирует читателям история про iPhone 7 и село. «Позже воришка решил, что самый дорогой во всем селе телефоне может выдать того, кто забрался в жилище строителей. Тогда мужчина принял решение избавиться от iPhone 7. Он утопил дорогой смартфон в уличном сортире».

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#обзор #события #вечЁрка

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