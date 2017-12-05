Культура

34 минуты назад

В Липецк привезут «Золотую коллекцию»

100
#выставка #музей
1
В Липецк привезут «Золотую коллекцию»

В Липецке пройдёт выставка произведений федоскинской миниатюрной живописи и жостовской росписи.

15 декабря в Липецком областном художественном музее откроется выставка произведений федоскинской миниатюрной живописи и жостовской росписи из собрания «Союза художников России» и авторских коллекций «Золотая коллекция» .

— Благодаря сотрудничеству музея и Союза художников России липецкая публика имеет возможность познакомиться с «Золотой коллекцией», в которую входят произведения лучших мастеров народных промыслов России — живописи Федоскино и Жостово,  — отмечают в художественном музее.

Федоскинская миниатюра — это реалистическая живопись. Трёхслойное письмо, применяемое в Федоскино, позволяет достичь эффекта глубины и объёма. Портреты людей выглядят реалистично, «как живые», в пейзаже и сюжетных сценах чувствуется «воздух». Предметы федоскинской миниатюры обладают особым свечением благодаря оригинальной технике применения металлического порошка перед росписью. В экспозицию вошли сорок четыре произведения ведущих мастеров Федоскино: Г. Ларишева, В. Липицкого, Ю. Карапаева, С. Рогатова, Г. Скрипунова, Н. Солонинкина, И. Страхова и многих других мастеров промысла. 

Жостовская роспись —  русский художественный промысел росписи кованых металлических (жестяных) подносов. Основа основ жостовской росписи — свободный, сочный мазок кисти. В росписи преобладают цветочные композиции: букеты, венки, ветки, используется многослойное письмо. В искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщённостью. Пятьдесят произведений вошли в экспозицию этого замечательного промысла Подмосковья, авторы которых ведущие мастера: Н. Антипова, Н. Гогин, Н. Гончарова, Б. Графов, В. Кледов, Н. Мажаев и многие другие.

Выставку дополняют произведения авторских коллекций — заслуженного художника России М. Лебедева (Жостово) и ведущего современного художника Т. Дмитриевой (Федоскино).

Экспозиция будет работать до 25 февраля. 

Фото  lokg.ru

100
#выставка #музей
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце пройдёт Межрегиональный песенный фестиваль
#фестиваль #Елец
4
В Ельце пройдёт Межрегиональный песенный фестиваль

сегодня, 13:02

Культура
В Липецкой области откроют ещё один Дом культуры
#Дом культуры #Усмань
3
В Липецкой области откроют ещё один Дом культуры

сегодня, 12:58

Культура
В Липецке отметят 205-летие со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского
#религия #музей
В Липецке отметят 205-летие со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского

сегодня, 12:47

Культура
Кукольный театр устроит «Новый год с Красной Шапочкой»
#Новый год #ёлка #праздник
Кукольный театр устроит «Новый год с Красной Шапочкой»

сегодня, 11:30

Культура
Липецкий священник презентует новую книгу
#священник #книга
11
Липецкий священник презентует новую книгу

вчера, 14:05

Культура
1200 детей примут участие в Дельфийских играх
#Дельфийские игры
1200 детей примут участие в Дельфийских играх

вчера, 11:23

Культура