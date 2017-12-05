Общество

51 минуту назад

В Липецке на федеральную трассу Р119 вот-вот обвалится ничейный мост

11 986
#мост
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В Липецке на федеральную трассу Р119 вот-вот обвалится ничейный мост

Прокурору региона Константину Кожевникову написали об ужасном состоянии бесхозного путепровода.

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Директор по правовым вопросам АО «Домостроительный комбинат» Светлана Рассказова пожаловалась прокурору области Константину Кожевникову на аварийное состояние виадука через автодорогу Орел-Тамбов, расположенную на 295-296 км трассы. В письме сообщается о том, что с момента строительства этого моста в 1987 году его никто не обследовал и не ремонтировал.

«В настоящее время указанный виадук, а также въезды и съезды с него находятся в аварийном состоянии, что выражается в наличии больших ям и деформации асфальтового покрытия. Наступила такая ситуация, что возможность для объезда данных неровностей просто отсутствует», - пишет Светлана Рассказова.

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Директор по правовым вопросам АО «Домостроительный комбинат» сгущает краски. Корреспондент GOROD48 на месте, на этом самом виадуке,где лично убедился в том, что возможность для лавирования между ямами у легковых автомобилей имеется. «Возможность для объезда данных неровностей отсутствует» лишь для большегрузов, грузовиков и тракторов с прицепами - на скорости 5 км/ч тяжелая техника все же их преодолевает. Но в это время на виадуке стоять жутковато: он раскачивается под ногами как подвесной пешеходный мост, соединяющий в Липецке улицы Доватора и Филипченко. Так что любителям острых ощущений не надо покупать причиндалы для бейсджампинга (прыжков с парашютом с высотных зданий): им можно просто постоять какое-то время либо на этом мосту, либо под ним.

- Еще в 2006 году гендиректор ОАО «ДСК» Борис Чумарин обращался в департамент ЖКХ администрации Липецка с просьбой принять этот мост на баланс какой-то дорожной организации, так как уже тогда состояние этого бесхозяйного виадука вызывало опасения в его пригодности для движения по нему большегрузов. Но мер принято не было, - говорит исполнительный директор домостроительного комбината Виктор Шалов.

По словам Виктора Шалова, ДСК периодически ремонтировал мост за свой счет (он был построен в советское время именно заводом крупнопанельного домостроения, но в 1992 году, после его акционирования, не попал в активы уже частного предприятия). В частности, асфальтировали. Но в настоящее время разрушились уже его несущие конструкции, так что виадук в любой момент обрушиться на оживленную в любое время суток федеральную трассу Р119.

- Этим виадуком пользуется автотранспорт муниципальных коммунальных предприятий, вывозящих крупногабаритный и строительный мусор на полигон «Орлиный лог», автотехцентр «КамАЗ», «Л-ПАК». По нему ездят наши панелевозы. То есть мост испытывает постоянные статические и динамические нагрузки. Также на него негативно влияют циклы замерзаний и оттаиваний. Но никому до состояния моста нет дела - ни мэрии, ни федеральным структурам, - говорит Виктор Шалов.

- Это худшее место в городе, - говорит водитель легковой машины. - Позор власти за такое состояние дороги!

С водителем корреспондент GOROD48 разговаривает во время его движения по мосту через опущенное стекло двери - скорость пешехода и автомобиля уравнивают ямы на мосту, из которых торчат арматура и армирующая сетка: бетонные конструкции виадука полностью разбиты.

Письменное обращение Светланы Рассказовой прокурор области уже переадресовал в УГИБДД УМВД РФ по Липецкой области. Как распорядятся им полицейские, не известно.

- Мы боимся, что сотрудники ГАИ просто поставят какой-то предупреждающий знак, либо просто закроют по нему движение. Но как тогда возить мусор в «Орлиный лог»? Как работать ряду предприятий, которые именно этот мост связывает с федеральной трассой? - говорит Виктор Шалов.
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#мост
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Комментарии (11)

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Дед из лип.

5 минут назад
Надо звать Михайло Сокошвили он наведет порядок избавит Россию от коррупционеров и воров при законе.
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$321

7 минут назад
Куплю мост. Из бесплатного сделаю платным. Все как в России.
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Алекс

9 минут назад
Асфальт на Мосту, что на обьездной через елецкое шоссе все никак не ложится. И похеру
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Водитель.

19 минут назад
Под этим мостом приковать губернатора и главного облосного порламентария . Хай ждут когда виадук на них рухнет.
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Отпетушитель=активный го мо сек?

26 минут назад
отпетушитель, так чтоли понимать?
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212212121

27 минут назад
В объезд через Тербуны
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Молодец женщина

28 минут назад
Хоть кто то написал заявление и обратил внимание на этот ужасный мост.у нас всегда так- пока заяву не напишешь,никто ничего делать не хочет,особенно в госучреждениях- день прошел-и куй с ним,завтра будет день опять-ну и в рот его ип.ть
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Калдырь

29 минут назад
ДСКа хотят найти дурака, который за свой счет отремонтирует мост, чтобы по нему их КамАЗы панели возили. Если нет хозяина моста снесите его нахер. Пусть панели вертолетом доставляют.
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212212121

31 минуту назад
Липчанин, нельзя просто так взять и починить! Нужен тендер и откат.
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отпетушитель

40 минут назад
народ требует найти виновного, ну или назначить такового! назначить, а затем перевести в гребни незамедлительно
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