Общество

8 минут назад

37-летний рецидивист приехал к подруге мириться и ударил ее ножом

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#убийство
37-летний рецидивист приехал к подруге мириться и ударил ее ножом

Прокурор Долгоруковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства 32-летней жительницы района.

По версии следствия, 21 сентября 37-летний ранее неоднократно судимый уроженец Ельца приехал в села Свишни Долгоруковского района, чтобы помириться со своей сожительницей.  Во время застолья между ним и сожительницей прежние обиды вспыхнули с новой силой.

После взаимных оскорблений обвиняемый в приступе ярости схватил кухонный нож, который использовал для приготовления мяса, и нанес им удар потерпевшей, причинив ей тяжелое проникающее ранение брюшной полости, осложнившееся острым кровотечением.

Испугавшись случившегося, обвиняемый разбудил подругу сожительницы, которая вместе с детьми гостила у нее в доме, и на ее автомобиле отправился с раненой в больницу.

Однако не зная дороги, они были вынуждены были остановиться на АЗС и попросить сотрудников заправки вызвать «Скорую помощь».

Прибывшие через несколько минут врачи констатировали смерть потерпевшей из-за массивной кровопотери.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования которого осуществляла прокуратура района.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Свою вину в умышленном убийстве он не признал.

Однако признав доказательства, собранные в ходе следствия, законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

38
#убийство

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