Происшествия

9 минут назад

Житель липецкого села намеренно утопил дорогой iPhone в уличном сортире

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#кража #iPhone
Житель липецкого села намеренно утопил дорогой iPhone в уличном сортире

Так мужчина хотел скрыть преступление.

Становлянский районный суд Липецкой области признал виновным обвиняемого в краже 34-летнего безработного жителя села Ламское. Приезжего из Калмыкии мужчину приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Как сообщили GOROD48 в прокуратуре Липецкой области, преступление было совершено 31 июля в селе Ламское. Подвыпивший подсудимый решил обокрасть строителей. Сотрудники, ремонтирующие местный ДК, жили в приведенной в порядок комнатке заброшенного здания. Полагая, что у строителей из Армении можно неплохо поживиться, злоумышленник разбил одно из окон здания и забрался внутрь. Его добычей стали 3 000 рублей наличными, пара стареньких телефонов и самый дорогой на тот момент аппарат от Apple – смартфон iPhone 7. С похищенным мужчина скрылся.

Позже воришка решил, что самый дорогой во всем селе телефоне может выдать того, кто забрался в жилище строителей. Тогда мужчина принял решение избавиться от iPhone 7. Он утопил дорогой смартфон в уличном сортире. Вычислить же преступника помогли старенькие телефоны, которые вор оставил при себе.

В суде мужчина свою признал. Стоимость утопленного в нечистотах смартфона — 56 000 рублей — его владелец в рамках уголовного дела взыскивать не стал.
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#кража #iPhone

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