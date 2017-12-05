Липецку не хватает снегоуборочной техники

Сегодня депутатам на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству рассказали, как готовы городские службы к уборке снега.

По информации начальника «Управления благоустройства города Липецка» Алексея Вострикова, этой зимой площадь механизированной уборки увеличилась на 120 582 кв.м. Это связано с расширением границ города в юго-западном направлении, а также территорией частного сектора. Чистоту городских магистралей от снега будут обеспечивать более 100 специализированных машин. На средства городского бюджета и в лизинг весной этого года приобретено 25 единиц спецтехники. Но имеющихся машин все равно не хватает, в частности, для уборки улиц частного сектора. Там будет привлекаться наемная спецтехника. Город закупил на 22,7 млн. рублей 600 тонн реагента «Бионорд» и 28,7 тонн пескосоляной смеси.

Возникли вопросы у депутатов к качеству уборки дворовых территорий.

- Ко мне поступает много обращений от жителей, касающихся некачественной уборки снега. Мы делали объезд с департаментом ЖКХ. Два дома стоят рядом, территория одинаковая, погодные условия тоже. Но у одного дома территория убирается хорошо, а у другого абы как. Жители вынуждены сами дорожки протаптывать. Кто должен контролировать эту работу? – задал вопрос первый заместитель председателя горсовета Федор Жигаров.

Представитель МБУ «Управление благоустройства города Липецка» пояснил, что работники предприятия очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы. Внутриквартальные территории – это зона ответственности департамента ЖКХ и управляющих компаний. Но муниципальное предприятие все же оказывает помощь по уборке дворов, правда, делают это после того, как расчистят центральные улицы, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета.