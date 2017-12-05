23 минуты назад
Липецку не хватает снегоуборочной техники
Сегодня депутатам на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству рассказали, как готовы городские службы к уборке снега.
Возникли вопросы у депутатов к качеству уборки дворовых территорий.
- Ко мне поступает много обращений от жителей, касающихся некачественной уборки снега. Мы делали объезд с департаментом ЖКХ. Два дома стоят рядом, территория одинаковая, погодные условия тоже. Но у одного дома территория убирается хорошо, а у другого абы как. Жители вынуждены сами дорожки протаптывать. Кто должен контролировать эту работу? – задал вопрос первый заместитель председателя горсовета Федор Жигаров.
Представитель МБУ «Управление благоустройства города Липецка» пояснил, что работники предприятия очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы. Внутриквартальные территории – это зона ответственности департамента ЖКХ и управляющих компаний. Но муниципальное предприятие все же оказывает помощь по уборке дворов, правда, делают это после того, как расчистят центральные улицы, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета.
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Алкаш
Антон