В мире

51 минуту назад

Instagram ввел новое ограничение

92
#запрет #соцсети
Instagram ввел новое ограничение

Под запрет попали селфи с дикими животными.

Instagram будет ограничивать пользователей при поиске фотографий с животными. Компания пытается предостеречь любителей селфи от снимков с представителями дикой природы. Популярная соцсеть предупредила, что снимки с животными могут вредить как представителям фауны, так и самим пользователям.

Так, теперь при поиске селфи, касающихся животных, пользователи будут видеть предупреждение о правилах пользования соцсетью. Впрочем, уведомление можно пропустить и посмотреть посты.

Пользователям теперь предлагают пожаловаться на снимки, на которых изображено жестокое обращение с животными или вред для дикой природы. Такие посты сразу же будут блокировать в Instagram.
92
#запрет #соцсети

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