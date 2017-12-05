Instagram ввел новое ограничение

Под запрет попали селфи с дикими животными.

Instagram будет ограничивать пользователей при поиске фотографий с животными. Компания пытается предостеречь любителей селфи от снимков с представителями дикой природы. Популярная соцсеть предупредила, что снимки с животными могут вредить как представителям фауны, так и самим пользователям.



Так, теперь при поиске селфи, касающихся животных, пользователи будут видеть предупреждение о правилах пользования соцсетью. Впрочем, уведомление можно пропустить и посмотреть посты.



Пользователям теперь предлагают пожаловаться на снимки, на которых изображено жестокое обращение с животными или вред для дикой природы. Такие посты сразу же будут блокировать в Instagram.

