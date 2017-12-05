В России

55 минут назад

Птаха написал стихотворение к Путину

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#стихи #Птаха #Путин
Птаха написал стихотворение к Путину

Рэпер рассказал о проблемах россиян.

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, записал видеообращение в стихах к президенту России Владимиру Путину. Ролик опубликован на YouTube.

В обращении Птаха пожаловался растущие цены, налоги, которыми «обложили все, даже кота», на низкие зарплаты в регионах — по 10 тысяч рублей — и на то, что «полицейским плевать на закон», сообщает «Дождь».

Птаха отмечает, что народ любит и ценит Путина, но стране «не очень-то прет». Заканчивает свое произведение он строчкой, в которой желает всем российским семьям, в том числе президентской, достатка и радости.

В своем Instagram Птаха прокомментировал поступок так: «Я житель этой страны и имею право говорить, изменит это что-то или нет — это уже другой вопрос, но первый шаг сделан. Можете называть это хайп и пиар, да как угодно. Но спросите себя, вы хотите поменять что-то или вы хотите бегать, как дураки по улицам и получать … от ОМОНа и штрафы? Это моя гражданская позиция, и ДА, я знаю, сейчас начнётся заявления о продажности, заказе и тд. Каждый судит по себе, каждый высказывает то, что для него является мотивацией. Для меня мотивация — это попытка поменять страну»
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#стихи #Птаха #Путин

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