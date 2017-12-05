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Российский радиолюбитель нашел новый спутник Земли

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#астрономия #радио
Российский радиолюбитель нашел новый спутник Земли

Объект также называют космическим мусором.

Радиолюбитель из Нижнего Тагила заявил о том, что обнаружил новый спутник Земли. Об этом пишет издание life.ru. Энтузиаст сделал заявление после после изучения видеозаписи с вебкамеры Международной космической станции, обнаружил на фоне МКС неопознанный летающий объект. Однако, по мнению сотрудника Института естественных наук и математики УрФУ, обнаруженный объект — не что иное, как космический мусор.

- Когда станции пролетала над Южной Америкой, на дальней орбите Земли появился шаровидной формы объект. Судя по всему, сделанный из металла, так как он сильно отражает лучи Солнца. Размеры его значительно больше размеров самой МКС. Движется по орбитальной параболе, что исключает его сходство с Луной. Я увеличил изображение. Предмет, скорее всего, искусственной природы. Идеальной шаровидной формы. В этой связи я подумал, что слухи о том, что у Земли появился ещё один естественный спутник (кроме Луны) могут иметь реальное подтверждение», — рассказал Валентин Дегтерев «URA.RU»

Астроном Павел Скрипниченко поспешил развеять все гипотезы относительно инопланетного корабля или ещё одного спутника Земли. Он отметил, что расстояние оценить невозможно, поэтому размеры также очень легко перепутать. По его словам, изображение разделяется на пиксели, это означит, что объект небольшой. Астроном предположил, что это был микроспутник или, вероятнее всего, космический мусор, пишет "Газета дэйли".

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#астрономия #радио

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